Für Unentschlossene, Interessierte, Neugierige und kritisch Denkende öffnete die Stadtverwaltung am Samstag die Pforten des Bischofsschlosses, um nochmals die Pläne für den Umbau vorzustellen. Am kommenden Sonntag stimmen die Markdorfer über den Umzug der Verwaltung ins Schloss ab. Stadtbaumeister Michael Schlegel, Kämmerer Michael Lissner und Architekt Marcus Wörtz standen für Fragen und Erläuterungen zu Verfügung.

Das sagen die Bürger

Peter Dieke aus Markdorf gehört zu den Unentschlossenen und wollte deswegen die Gelegenheit nutzen, sich ein genaues Bild zu machen: "Ich bin mir nicht sicher, gerade wegen der hohen Kosten, aber das was ich hier heute gesehen und gehört habe, klingt schlüssig." Architekt Marcus Wörtz freut sich gerade über solche Bürger. "Eine junge Dame, die erst ein Jahr in Markdorf lebt, kam, um sich ein eigenes Bild von der Sache zu machen und ich konnte sie überzeugen." Marlies Jegler lebt seit einigen Jahren in Markdorf und sieht die Angelegenheit eher kritisch: "Warum braucht eine kleine Stadt wie Markdorf so ein pompöses Rathaus?" Für sie sei darin kein funktionaler Mehrwert verbunden.

"Es ist doch wichtiger in eine moderne Ausstattung zu investieren, als in ein denkmalgeschütztes Gebäude." Daher ziehe sie es vor, lieber auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein zu trinken, als die Infoveranstaltung zu besuchen. Auch ihr Begleiter, Paul Wieser aus Immenstaad, sieht es ähnlich: "Das ist doch ein größenwahnsinniges Projekt, aber vielmehr wäre doch die Frage wichtig, was aus dem jetzigen Rathaus werden soll?" Denn den Entwurf, den er in der Zeitung gesehen habe, sei für ihn schlicht "ein Witz", denn dieser sehe ja genauso aus wie das jetzige Rathaus.

Glühwein und Informationen

Martin und Christina Rank hingegen wollen beides, Glühwein auf dem Markt und Informationen zum Umbau. Sie sind von den Plänen beeindruckt, der 32-jährige Ingenieur meint: "Das ist doch eine tolle Gelegenheit einen Teil der ursprünglichen Stadt wieder sichtbar zu machen." Und seine Frau Christina findet: "Die Stadt hat doch gerade erst bei ihrem Jubiläum so eindrücklich ihre mittelalterlichen Ursprünge betont und das Schloss ist ein eben ein Teil dieser Geschichte. Warum sollte es also nicht als Rathaus dienen?" Beide versichern, am Bürgerentscheid teilzunehmen und gegen die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses zu stimmen.

Gegner des Umzugs hingegen, lassen sich nicht blicken, dazu Michael Schlegel: "Wir stehen jedem für Fragen zur Verfügung, auch für kritische. Doch wer sich gegen den Umbau entschieden hat, bleibt wahrscheinlich auch dabei." Für Schlegel, Lissner und Wörtz war es ein erfolgreicher Tag, das Angebot wurde angenommen, für Schlegel hätten es sicher etwas mehr Besucher sein können, doch man konnte informieren und hier und da Fragen beanworten. Jetzt kommt es auf alle Markdorfer an, Einheimische wie Zugezogene, am kommenden Sonntag sich für oder gegen die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses zu entscheiden.