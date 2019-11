Die Gründungsversammlung für den neuen Ortsverband hat am Donnerstagabend im Markdorfer Gasthaus Krone stattgefunden. Als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Inka Bofinger und Jonas Alber – beide aus Markdorf, Julia Rang aus der Gemeinde Deggenhausertal, Johannes Brand aus Bermatingen sowie Joachim Hopp aus Oberteuringen. Bofinger und Alber bilden die Doppelspitze.

Inka Bofinger war schon in Immenstaad aktiv

Inka Bofinger zog mit ihrer Familie vor einem Jahr von Immenstaad nach Markdorf. Sie ist seit 2014 Mitglied der Grünen und war in Immenstaad vier Jahre im Vorstand des dortigen Ortsverbandes aktiv. Die 54-jährige Diplom-Designerin ist außerdem Pfarramtssekretärin der evangelischen Kirchengemeinde in Immenstaad. Als Tätigkeitsfelder nennt Bofinger „Sozialpolitik, insbesondere die Gleichstellung der Frauen, Agrar- und Verkehrspolitik“.

Jonas Alber will die Grünen in Markdorf stärken

Der Markdorfer Jonas Alber, 19 Jahre, ist bei der Kommunalwahl im Mai als Stadtrat der Umweltgruppe gewählt worden. Der derzeitige Werkstudent, nach eigenem Bekunden „im Herzen ein Grüner“, will ein Informatik-Studium an der DHBW Ravensburg beginnen. „Ich möchte Die Grünen in Markdorf bekannter machen und stärken. Meine Kernthemen sind ÖPNV, Digitalisierung und Bildung.“ Außerdem werde er sich um den Internetauftritt sowie um Social Media kümmern, um auch junge Leute für Grüne Themen zu interessieren.

Julia Rang nennt Tierschutz und Klima als Kernthemen

Die 44-jährige Psychologin Julia Rang zog vor rund vier Jahren von Berlin nach Deggenhausertal-Mennwangen und freut sich an der Landschaft und an der Natur. Rang hat sich als zwei Hauptthemen „Tierschutz und Klima“ gesetzt. Rang bildet sich derzeit zur Psychotherapeutin weiter.

Joachim Hopp steht für die Bereiche Familie, Bildung und Nachhaltigkeit

Joachim Hopp, 39 Jahre, lebt mit seiner Familie seit rund dreieinhalb Jahren in Oberteuringen. Der Diplom-Ingenieur für Medientechnik interessiert sich „brennend“ für Grüne Themen. „Ich will mich in den Bereichen Familie, Bildung und Nachhaltigkeit engagieren“, sagt er.

Johannes Brand will sich für Verbesserungen für Radler engagieren

Der Jüngste im Vorstandsteam ist der 16-jährige Bermatinger Johannes Brand. Er ist Schüler, besucht das Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf und engagiert sich als Schülersprecher. „Ich möchte die Politik in die Jugend tragen und mich für die Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur einsetzen.“