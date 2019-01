Ein Käfig voller Narren in Markdorf? Nach den vergangenen Wochen mag man sich zwar mit dem Gedanken langsam angefreundet haben, dennoch bleiben viele Fragen nach den Irrungen und Wirrungen und abstrusesten Entwicklungen offen: Wie empfängt man Besuch in der Anstalt, ohne dass der Besuch merkt, dass er sich in der Klapse befindet? Vor dieser Herausforderung nämlich stehen die Insassen der Wohngruppe "Himmelblau" des Psychiatrischen Zentrums Markdorf.

Fünf liebenswerte Menschen mit Macken und Neurosen

Fünf Menschen mit, nun ja, etwas eingeschränkter Sozialkompetenz, aber alle überaus liebenswert, sind mittlerweile zu so etwas wie einer kleinen Familie zusammen gewachsen. Dass jeder seine Macken und Neurosen hat, scheint keinen zu stören. Dass sich nun aber Besuch "von draußen" angemeldet hat, lässt die heile himmelblaue Welt aus den Fugen geraten.

Die sexsüchtige Agnes (Jenny Schmidmeister) fühlt sich unbeobachtet und lässt sich hemmungslos beim Telefonsex mit einem ihrer Liebhaber gehen. | Bild: Helga Stützenberger

Im Zentrum des Geschehens steht Agnes Adolon (Jenny Schmidmeister), Tochter aus gutem Hause, die aufgrund ihrer Sexsucht und nachgewiesener Übergriffigkeit in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Als sich der Besuch der Mutter in der vermeintlichen Villa ankündigt, muss schnell versucht werden, aus der Wohngruppe einen gut funktionierenden kleinen "Hofstaat" zu machen.

Wenigstens für eine Nacht soll Hans (Andi Lang, rechts) den Gatten der sexsüchtigen Agnes (Jenny Schmidmeister) mimen. Mutter Cécile (Monika Schneider, links) zeigt sich angetan. | Bild: Helga Stützenberger

So übernimmt die liebeswahnsinnige Marianne (Angela Jüngel) die Funktion der Haushälterin; Hans, der zwangsneurotische Finanzbeamte (Andi Lang), soll den Ehemann mimen; der menschenscheue und stotternde Willi (Martin Lunnebach) wird zum Hausmeister ernannt; Domian Doldas, manisch-depressiver Künstler (Jan Manuel Hess), wird als Gönner und Freund des Hauses ausgegeben.

Der Bastelpädagoge Rolf (Paul Siebenhaller) zeigt sich überrascht über das mehr oder minder aus dem Stegreif entstandene Kasperletheater seiner Schützlinge. | Bild: Helga Stützenberger

Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf

Das Verwechslungsspiel nimmt also seinen Lauf. Dass dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist, zeigt sich schon zu Beginn, als die einberaumte Tupperparty aus dem Ruder läuft und Tupperverkäuferin Herta (Jasmin Bäder) dies ganz offensichtlich mit dem Leben bezahlen muss.

Video: Nosswitz, Stefanie

Offensichtlich ist bei dieser Komödie freilich nicht das geringste, höchstens mag es auf den ersten Blick so erscheinen, wie es auf den zweiten so ganz und gar nicht ist. So ersteht Herta alsbald wieder von den Toten auf, wie so manches andere ebenfalls steht – zumindest in den erotischen Gedanken von Agnes.

Alte Hasen und neue Akteure

Die Laienschauspielgruppe hat mit dem Stück "Neurosige Zeiten" eine überaus unterhaltsame Kommödie auf die Bühne der Mehrzweckhalle Leimbach gebracht. Neben alten Hasen, wie etwa Paul Siebenhaller, Andreas Krug, Andi Lang und Sacha Bochenek brillieren auch die beiden Neuen Jasmin Bäder und Monika Schneider.

Volksmusikstar Hardy Hammer (Sacha Bochenek) umringt von seinen Fans bei der Autogrammstunde in der Pause. | Bild: Helga Stützenberger

Man könnte stellenweise beinahe glauben, der eine oder andere habe sich dem "method acting", also dem Darstellen seiner selbst, verschrieben. Wenn etwa Jan Manuel Hess einen Kalauer nach dem anderen so fluffig-locker raushaut, dann scheint's, das sei ihm gerade eingefallen.

Von Martin Lunnebach hingegen weiß man, dass er im wirklichen Leben nicht stottert und auch kein menschenscheuer Soziophob ist, auch wenn er die Rolle auf der Bühne mit Bravour spielt. Und Monika Schneider als Cécile Adolon überzeugt in der ironischen Darstellung einer Hoteldynastie, die mehr Schein als Sein ist.

Video: Nosswitz, Stefanie

Dass am Ende das Ränkespiel nicht aufgehen kann, ist ebenso absehbar wie der gute Ausgang dieser Posse. Und die Frage, wer denn nun normal ist oder nicht, erübrigt sich dann auch.

Das Stück ist noch einmal am Freitag, 4. Januar und Samstag, 5. Januar um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Leimbach zu sehen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.