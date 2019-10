von Andreas Lang

Gesellig zusammensitzen und vor allem gemeinsam Singen, dies war das Ziel des zweiten Herbsthocks des Bodensee-Medley-Chors und dieses Ziel ist komplett aufgegangen. Die Leimbacher Mehrzweckhalle war herbstlich geschmückt und lud die Besucher zum gemütlichen Verweilen ein. „Ich bin glücklich, dass unser Herbsthock so gut angenommen wird“, sagt Vorsitzende Theresia Leman.

Der Bodensee Medley Chor machte beim Herbsthock den musikalischen Auftakt und stimmte die Besucher auf den geselligen Abend ein. | Bild: Lang, Andreas

Den gesanglichen Auftakt übernahm der Bodensee-Medley-Chor unter der musikalischen Leitung von Galina Eberhardt. Danach hieß es Bühne frei für das Trio „Tanztee Maier“, hinter diesem Bandnamen steckten Martin Lunnebach, Armin Hager und Alexander Hog. „Es macht wahnsinnig viel Spaß als Band solch einen Karaoke-Abend mitzugestalten, an dem das Publikum mitsingt“, erklärt Martin Lunnebach.

Das Trio „Tanztee Maier“ (von links): Alexander Hog, Martin Lunnebach und Armin Hager sorgten dafür, dass beim Hersbhock gute Stimmung herrschte. | Bild: Lang, Andreas

Dem Publikum wurde das Mitsingen leicht gemacht, die Liedtexte der Band wurde per Beamer auf eine große Leinwand projiziert. Gesungen wurden Lieder aus den Zeitepochen 70er, 80er, 90er und aus den aktuellen Charts. Zwischen den Karaoke-Blocks sorgte der Bodensee-Medley-Chor mit seinen Gesangseinlagen für Stimmung.

Konzept findet Anklang

„Am Anfang fand ich es schade, dass nur wenig deutsche Lieder beim Karaokesingen geboten wurden. Aber das wurde dann ja am Ende des Abends noch besser und wir konnten alle kräftig mitsingen“, sagt Rolf Schnekenbühl, der es sich mit seiner Frau Patricia Schnekenbühl nicht nehmen ließ, an diesem Abend auch das Tanzbein zu schwingen. „Ich habe den Abend sehr genossen, es war sehr gemütlich und lustig. Ich habe viel mitgesungen“, freue sich Peter Wegmann aus Kluftern.

Die Besucher des Herbsthocks hatten beim Karaoke singen viel Spaß, musikalische Unterstützung bekamen sie vom Trio „Tanztee Maier“. | Bild: Lang, Andreas

„Das Grundkonzept des Herbsthocks steht, wir sind noch in der Findungsphase und überlegen uns, was wir besser machen können“, erklärt Theresia Leman. Der Chor wollte neben seinem erfolgreichen Neujahrstheater eine weitere Veranstaltung schaffen, die einen festen Bestand im Jahreskalender haben soll. „Wir hoffen, dass sich der Herbsthock etabliert und weiterhin gut angenommen wird“, so die Vorsitzende.