Die Mitarbeiter der Markdorfer Stadtgärtnerei sind derzeit damit beschäftigt, im Städtle die Außenanlagen sowie den Schlosshang an der B-33-Ortsdurchfahrt mit Frühjahrsblühern zu verschönern. Kommen Sie mit und sehen Sie in vielen Bildern und Videos, was das Team um Betriebsleiterin Monika Beder so alles zu tun hat. Blick auf die Beete neben der Kirche St. Nikolaus beim Markdorfer Marktplatz. Das Grün von Osterglocken und Tulpen sprießt in die Höhe, von der Stadtgärtnerei sind dieser Tage Stiefmütterchen gepflanzt worden. Am Donnerstag und Freitag wird der Hang des Bischofsschlosses an der B-33-Ortsdurchfahrt bepflanzt.| Bild: Ganter, Toni

Vito Mancino und Dominik Lang bereiten in einem Folienhaus der Stadtgärtnerei einen Teil von insgesamt rund 8000 Stiefmütterchen vor, die in Beeten in der Kernstadt und in den Stadtteilen gepflanzt werden sollen. Dazu nehmen Mancino und Lang die