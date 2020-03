Markdorf vor 5 Stunden

Blick auf städtische Bauprojekte: Die Arbeiten gehen trotz Corona-Krise voran

Ob Sanierung der Kreuzgasse, Bau des Kindergartens in Markdorf-Süd oder weitere Erschließung des Markdorfer Teilortes Möggenweiler und der Eisenbahnstraße – alle vier großen städtischen Bauprojekte werden trotz Corona-Krise vorangetrieben. Kommen Sie mit auf einen Streifzug und sehen Sie anhand von Bildern und Video-Clips, was so alles erledigt wird.