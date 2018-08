Der Mechanismus funktioniert bestens, und das sogar bei Menschen – denn die fühlen sich von den langen Zungenblüten-Blätter in kräftigem Gelb-Orange ebenso angezogen wie die Bienen. Jedenfalls trifft das auf dem Markdorfer Wochenmarkt zu, wo Birgit Fischer aus Oberteuringen derzeit neben etlichen weiteren Blumen auch ihre selbst angebauten Sonnenblumen verkauft. "Sie sind in diesem Jahr sehr früh dran", sagt Beate Stark. Eigentlich arbeitet sie als Floristin bei der Stiftung Liebenau. Doch derzeit hilft sie ihrer Freundin, Birgit Fischer, auf dem Markt. Gut vier Wochen früher als sonst blüht die bis zu drei Meter hoch wachsende Sonnenblume.

Von Spaniern aus Amerika eingeführt

Ihr Name komme nicht von ungefähr, erklärt Beate Stark. Das lateinische "Helianthus annuus, mit dem die Biologen die prächtigen Exemplare aus der Familie der Korbblütler bezeichnen, "bedeutet soviel wie Sonnenblume", übersetzt die Floristin die Ableitung aus dem Altgriechischen, die sich aus "helios" für Sonne und "anthos" für Blume zusammensetzt. Wobei weder die alten Griechen noch die etwas jüngeren Römer die stattlichen Blumen gekannt haben dürften. Schließlich wurde die Sonnenblume erst im Lauf des 16. Jahrhunderts von spanischen Seefahrern aus Mittelamerika nach Europa gebracht.

Eben dieses Sonnenhafte aber sei es, so fährt Beate Stark fort, während sie für einen älteren Herren drei besonders schöne Blumen auswählt, "was die Sonnenblume so beliebt bei Hochzeitspaaren macht". Übrigens nicht nur bei frisch Vermählten, sondern auch bei solchen, die ihre goldene Hochzeit feiern.

Eine Woche lang Freude an Blüten

In lauwarmes Wasser gestellt, halten die prächtigen Blumen etwas länger. Selbstverständlich gilt es, sie schräg anzuschneiden, rät Beate Stark. Unter Umständen hilft es auch, wenn das eine oder andere grüne Blatt entfernt wird. Eine gute Woche aber sollte die Sonnenblume in der Bodenvase schon halten. Und dann ist ja schon die nächste Gelegenheit, sich am Stand von Birgit Fischer mit frischen Exemplaren auszustatten. Mit Exemplaren, die besonders schöne "dunkle Augen" besitzen, wie Beate Stark das braune Rund der aberhundert Röhrenblüten im Kreis der großen, gelben Zungenblüten nennt.

