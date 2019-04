Moderator Ernst Arnegger hatte fünf Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai in seine „I mein‘ halt“-Gesprächsrunde geladen. Teils ging es recht harmonisch, teils recht kontrovers und lebhaft zu. Kurz vor Schluss war es Irene Holstein, die Vorsitzende der Freien Wähler, die nach dem Bischofsschloss fragte.

Kurz vor Schluss noch Thema Bischofsschloss

Möglicherweise hatte sie das Murren eines Herren im hinteren Bereich des Saals gehört. Er wandte ein, dass monatelang das politische Markdorf über nichts anderes geredet habe – und jetzt kein Wort zum Rathausumzug in das historische Schlossgemäuer.

Alexander Weber, 47 Jahre, Bauträger aus Harresheim: "Ein sehr interessanter Abend. Am besten hat mir die Vorstellung der FDP gefallen. Die geben sich streitbar und rufen zu Veränderungen auf." | Bild: Jörg Büsche

Arnegger: eigene Diskussionsrunde wert

Gezielt sprach Irene Holstein, auch sie eine der vielen Fragesteller an diesem Abend, die Befürworter des Rathausumzugs unter den fünf Kandidaten an. Beantwortet wurde zunächst jedoch anderes. I-mein‘-halt-Moderator Ernst Arnegger hatte die Frage zum Bischofsschloss zurückgestellt. Sie sei eine eigene, abschließende Diskussionsrunde wert.

Warum lehnte Umweltgruppe Bürgerentscheid ab?

Zuvor hatte Franz Frick sich bei Susanne Deiters-Wälischmiller von der Umweltgruppe erkundigt, warum die Umweltgruppe den Bürgerentscheid zum Bischofsschloss abgelehnt habe. Die Beschlusslage sei eindeutig gewesen, erklärte Deiters-Wälischmiller: Die Mehrheit im Rat war für den Umzug der Verwaltung und einen Baubeschluss habe es auch schon gegeben.

Bleibt bei ihrer Meinung zum Bischofsschloss – auch nach dem Bürgerentscheid: Susanne Sträßle von der CDU. | Bild: Jörg Büsche

Sträßle: "Meine eigene Meinung muss ich deshalb aber nicht verändern"

Ob denn die Umzugsbefürworter nun drei Jahre lang abwarten wollten, um die Bischofsschloss-Diskussion erneut anzugehen, wollte Irene Holstein wissen. Susanne Sträßle (CDU) antwortete: „Natürlich akzeptiere ich das Ergebnis des Bürgerentscheids, meine eigene Meinung muss ich deshalb aber nicht verändern.“ Nun gelte es, die Nutzungsalternativen zu prüfen – und sie sehe die Umzugsoption immer noch als gegeben.

Bitzenhofer: "Es bleibt nur die zweite Wahl"

Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) sagte, aus seiner Sicht sei das kaum noch der Fall. Die nächsten drei Jahre liege das Projekt zwingend auf Eis. Dann bleibe nur noch ein Jahr, bis die Landeszuschüsse für die Umzugspläne auslaufen.

Um zu bauen und in dieser Frist auch abzurechnen, sei das zu wenig. Es bleibe nur „die zweite Wahl“, sagte Bitzenhofer: Die Verwaltung nutzt das alte Rathaus, das an die gewandelten Bedürfnisse wie auch immer angepasst wird.

Gerti Feldmaier, 65 Jahre, Rentnerin aus Markdorf: "Ich habe einige Denkanstöße mitgenommen. Schade ist, dass man in puncto Bischofsschloss immer noch auf den alten Meinungen beharrt." | Bild: Jörg Büsche

Haas: "Verwaltung endlich aus ihrem Dornröschenschlaf pushen"

Gänzlich offen gab sich FDP-Kandidat Rolf Haas in der Bischofsschloss-Frage. Wichtig war ihm aber, „dass wir die Jugend in diese Entscheidungen mit einbeziehen“. Die von der Stadt beschrittenen Wege taugten in dieser Hinsicht wenig.

Statt eines Bürgerdialogs, zu dem sich nur wenige einstellen, schlug er neue Weg vor – zum Beispiel eine App. „Wir müssen die Verwaltung endlich aus ihrem Dornröschenschlaf pushen“, forderte Haas. Mehr Bürgernähe, „proaktives Handeln“ lauteten seine Ziele. Die Stadtentwicklung dürfe kein Flickenteppich bleiben, ausgeheckt von Rat und Verwaltung „in irgendwelchen Darkrooms“, forderte der FDP-Kandidat.

Nedela: Warum erhält Musikschule nicht den vollen Betrag?

Rolf Haas forderte mehr Transparenz. Dazu passte ein Hinweis von Reinhard Nedela. Der Vorsitzende des Musikschulvereins wandte sich an alle fünf Kandidaten mit der Frage, warum die vom Musikschulverein getragene Bildungseinrichtung Jahr für Jahr nicht den vollen Betrag erhalte, der vom Rat beschlossen und im Haushaltsplan festgelegt sei. Alle Kandidaten versprachen, dieser Frage nachzugehen.

Achilles weist Vorwürfe von Rolf Haas zurück

Einer Vorhaltung von Rolf Haas gegenüber manchen Stadträten trat Uwe Achilles entschieden entgegen. Haas hatte in den Raum gestellt, die Räte erschienen unvorbereitet zu den Sitzungen, läsen die Vorlagen zum Teil erst unmittelbar vor der Abstimmung. „Diesen Vorwurf kann ich keinesfalls nachvollziehen“, erklärte Achilles.

Ebenso wenig sei richtig, was Helmut Jetter monierte: dass die Ortsteile stiefmütterlich behandelt würden. Achilles bezweifelte, das die Unechte Teilortswahl immer noch zeitgemäß sei, betone sie doch das Trennende, nicht das längst Verbundene.