Die Bildergalerie zeigt Eindrücke vom Verkaufsgeschehen an den rund 70 Ständen. Am Montag nach dem Elisabethen-Markt-Wochenende stellen sich in jedem Jahr Händler aus dem gesamten süddeutschen Raum ein.

Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche Bild: Jörg Büsche

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein