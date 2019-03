Die Buchhandlung Wälischmiller hat einen neuen Besitzer. Und nicht nur das: seitdem sie aus den Händen von Susanne Scheffel in die von Margarete und Michael Riethmüller aus Ravensburg gegangen ist, trägt das Traditionsgeschäft am Stadtgraben auch einen neuen Namen. Nun heißt es Buchhandlung Ravensbuch und fügt sich damit ins inhabergeführte Familienunternehmen der Riethmüllers ein – mit seinen inzwischen vier Standorten. Das Ehepaar hat vor 27 Jahren Ravensbuch in Ravensburg eröffnet, 2006 dann eine zweite Buchhandlung in Friedrichshafen. Im vergangenen Jahr kam in Tettnang eine dritte hinzu – und mit der Buchhandlung Wälischmiller in Markdorf schließlich im vergangenen Januar das vierte Geschäft.

Den Begriff Filiale mag Martin Riethmüller so gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn der sich auf eine seiner nunmehr vier Buchhandlungen bezieht. Am Rande eines Vorstellungsabends von Margarete und Michael Riethmüller sowie von Martin Riethmüller, ihrem Sohn, und Christoph Paris, die beiden letzteren werden in den nächsten Wochen zu den neuen Geschäftsführern von Ravensbuch, erläuterte Michael Riethmüller, warum ihm der Filial-Begriff so wenig behagt. "Das hört sich nach übergreifendem Konzept an und kann damit den örtlichen Besonderheiten nicht gerecht werden."

Eigenständigkeit soll bleiben

Das lokale Gewachsensein in Markdorf macht aus Sicht von Martin Riethmüller die enge Beziehung der Markdorfer zu ihrer Buchhandlung aus: "Noch enger vielleicht als in anderen Städten begreift man das Buchgeschäft hier als Ort des Austauschs." Das sei denn auch der Grund gewesen, "warum wir uns hier als die neuen Besitzer vorgestellt haben." Ravensbuch in Markdorf werde eine gewisse Eigenständigkeit behalten. Filialleiterin Kristina Deike und ihre fünf Kolleginnen bestimmen auch weiterhin das Sortiment. Anders als in Ketten-Buchhandlungen bleibt so das eigene Gesicht des Angebots und wird nicht von oben – einheitlich für alle Filialen – festgelegt.

Nicola Benz, Kristina Deike, Yvonne Voigt (von links) und Heidi Ziegler (rechts außen) waren den Markdorfer Kunden schon aus der Buchnandlung Wälischmiller bekannt, Christoph Paris, Michael, Martin und Margarete Riethmüller stellten sich nun neu vor. | Bild: Jörg Büsche

Einen gewissen Gestaltungsspielraum behalten die Markdorfer Mitarbeiterinnen auch bei den Veranstaltungen, erklärt Martin Riethmüller, der bei Ravensbuch fürs Marketing zuständig ist, während seine Mutter Margarete Riethmüller sich um die Events kümmert. Martin Riethmüller betont indes, dass es Ravensbuch allein schon durch seine Größe leichter hat, auch bekannte Autoren für eine Lesung zu gewinnen. Heute kommt Takis Würger nach Markdorf, er hat den viel diskutierten Roman "Stella" geschrieben. Überhaupt werde die Zahl der Veranstaltungen in der Markdorfer Buchhandlung wieder steigen, so Riethmüller.

Abholbox nach Ladenschluss

Für die Kunden gestaltet sich in Zukunft einiges leichter und vieles schneller. Unter dem Ravensbuch-Dach kommt nun ein dritter Großhändler hinzu. Nun sind auch wieder antiquarische Bestellungen möglich. Schneller treffen Bücher ein, die aus einer der drei anderen Ravensbuch-Geschäfte direkt abgeholt werden können. Und dank der demnächst installierten Abholbox bekommen die Leser die von ihnen bestellten Bücher auch nach Ladenschluss beziehungsweise sonntags.

Online bestellt, lokal gekauft

Online-Bestellung und lokaler Einkauf greifen hier ineinander – ganz im Sinne von Michael Riethmüller, dem Mitbegründer des Vereins "Buy local", der Kaufkraft regional binden möchte, damit sie vor Ort der Wirtschaft und der Kultur zugute kommt und sie nicht weiter zunehmend ins Internet abwandert.