Betrugsvorwurf: Mehrheitsgesellschafter Ardian erstattet Strafanzeige gegen Familiengesellschafter der insolventen Markdorfer Weber Automotive GmbH

Der Finanzinvestor, der die Mehrheit am insolventen Markdorfer Zulieferer hat, fährt schwere Geschütze auf: Es bestehe der Verdacht auf gemeinschaftlichen Betrug in besonders schwerem Fall, teilt Ardian in einer Pressemitteilung vom Donnerstagvormittag mit. Die Familie Weber habe zudem einen Jahresabschluss des Unternehmens manipuliert, so der Vorwurf von Ardian