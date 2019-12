Bei Maya waren es die Wassertropfen. Sie haben die Achtjährige besondere fasziniert. Dass das mit Bleistift gezeichnete Nass von ihrer Kunstlehrerin ist, das hat die Schülerin gar nicht gewusst.

Weil sei bei den „Wilden Zeiten“, wie die aktuelle Ausstellung der „Markorfer Malerinnen und Maler“ in der Stadtgalerie heißt, nicht auf die Titel- und Namensschilder neben den Bildern, sondern – wie die anderen Kinder auch – ausschließlich auf die Motive geschaut hat. So wie die neunjährige Sabrina, der es eines der Frauen-Antlitze angetan hat, die Erika Streif mit weich fließenden Farbübergängen aquarelliert hat.

Malerin unterricht an der Schule Kunst

„Wir sind schon den zweiten Donnerstag hier“, erklärt Izabella Bartha-Wagenbach. Die Künstlerin, die in ihrer ungarischen Heimat auch als Museumspädagogin gearbeitet hat, gibt nun Kunstunterricht in der Pestalozzi-Schule. Sie gehört seit einigen Jahren zum Kreis der „Markdorfer Malerinnen und Maler“. Da habe es nahe gelegen, mit ihren Schülern in die „Wilde-Zeiten“-Ausstellung zu gehen. Zumal die nur selten in Galerien und Ausstellungshallen kommen.

Markdorf Poetisches und Nachdenkliches zu „wilden“ Werken bei der Herbstausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler Das könnte Sie auch interessieren

Es gebe noch einen weiteren Grund für den Besuch in der Stadtgalerie, erklärt Izabella Bartha-Wagenbach. „Die Begegnung mit einem Original ist etwas ganz Anderes, als ein Bild nur als Reproduktion zu betrachten.“ Allein schon die schiere Größe erzeuge in der Regel einen gänzlich anderen Eindruck. Sodann zeige sich der Pinselstrich, die konkrete Linienführung. „Es ist, als ob man das Bild greifen kann“, erläutert die Künstlerin. Selbst wenn man im Museum oder einer Galerie die Leinwände natürlich nicht berühren dürfe.

Inspiration durch die Kinder

Die Wassertropfen auf Mayas Blatt haben sich verwandelt. Sie erinnern an die Vorlage von Izabella Bartha-Wagenbach, haben die aber in etwas Neues transformiert. Und eben das findet Izabella Bartha-Wagenbach besonders spannend. „Die Kinder malen nicht nur anders, sie blicken auch anders auf die Kunstwerke – irgendwie unbefangener.“ Hier sieht die Künstlerin eine Chance für sich selbst. „Davon kann ich etwas für meine eigene Arbeit lernen.“

Die Ausstellung „Wilde Zeiten“ in der Stadtgalerie ist noch bis zum 15. Dezember geöffnet.