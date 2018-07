Im Schuljahr 2005/06 nahm die Werkrealschule erstmals an dem Verfahren teil. Seither hat ein Expertengremium aus Bildung und Wirtschaft im Drei-Jahres-Rhythmus bewertet, wie gut die BZM-Werkrealschule auf Berufe vorbereitet – und dabei über das in den Bildungsplänen festgelegte Maß hinausgeht. „Neu ist in diesem Jahr, dass der gesamte Schulverbund zertifiziert wurde“, erklärt Schulverbund-Rektorin Veronika Elflein. Ebenfalls neu ist daher auch, dass neben der Vorbereitung auf den Beruf auch die Orientierungshilfen für eine spätere Studienwahl mitberücksichtigt worden sind.

Auch Meckenbeuren ausgezeichnet

Fünf Schulen aus dem Schulbezirk Markdorf – das heißt aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg – hatten sich aktuell um das Berufswahlsiegel beworben. Außer dem Schulverbund am BZM wurde nun auch das Bildungszentrum Meckenbeuren ausgezeichnet. Die Vertreter des Industrie- und Handelkammertags, des Handwerks, der Arbeitgeber in Baden-Württemberg und der Baden-Württemberg-Stiftung attestieren dem Schulverbund „herausragende Aktivitäten“. Und sie hegen darüber hinaus noch die Hoffnung, dass durch „Qualität und Ideenreichtum dieser Schulmaßnahmen“ anderen Schulen wertvolle Impulse gegeben werden können.

Netzwerk beeindruckt Gremium

Das Boris-Juroren-Gremium hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Einen ganzen Vormittag lang sprachen die Experten mit Lehrkräften, besichtigten Unterrichtsräume, redeten mit Schülern und machten sich ein Bild von der Kooperation des Schulverbunds mit seinen derzeit 19 Bildungspartnern aus der regionalen Wirtschaft. „Vor allem unser Netzwerk hat die Juroren beeindruckt“, sagt Rektorin Elflein. Das Netzwerk präsentiert sich bei Anlässen wie dem „Marktplatz Beruf“ der Öffentlichkeit, wirkt aber bisweilen aber auch durch Hilfestellungen für einzelne Schüler – etwa wenn die Mitglieder des Rotarier-Clubs sich gezielt kümmern oder Patenschaften übernehmen, um den Berufseinstieg zu begleiten.

Ganzes Team engagiert sich

Noch etwas haben die Boris-Juroren besonders hervorgehoben: „Dass unsere Berufs- und Studien-Orientierung nicht von engagierten Einzelnen geleistet wird, sondern von einem ganzen Team – sich also auf viele Schultern verteilt“, erklärt Veronika Elflein. „Im Grunde treibt es ja das gesamte Kollegium die frage um", so Konrektor Klaus Spatzier: "Wo bleiben unsere Schüler nach ihrem Abschluss?“ Welche Möglichkeiten des Anschlusses sie besitzen, das zeigt ihnen die Informationsveranstaltungen der Fachgymnasien in der Region. Weitere Informationsangebote richten sich an die Eltern der Schüler. Begonnen wird mit diese Orientierungshilfe indes nicht erst in den letzten Schuljahren, sondern ganz früh: in der fünften Klasse.

Das Siegel Boris – Berufswahlsiegel Baden-Württemberg: So heißt ein von der Landesstiftung Baden-Württemberg angestoßenes Projekt für weiterführende Schulen. Zu dessen Zielen gehört es, die Orientierung von Schülern in den Bereichen Schule und Studium zu verbessern. Projektpartner von Boris sind das Kultus- und Wirtschaftsministerium, der Industrie-und-Handelskammertag Baden-Württemberg sowie der baden-württembergische Handwerkstag.

Ob die ausgezeichneten Schulen den Qualitätsanforderungen noch entsprechen, wird von einem Expertengremium im Drei-Jahres-Turnus überprüft. (büj)

