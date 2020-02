von SK

Einen Schaden in bislang unbekannter Höhe hat ein derzeit noch unbekannter Einbrecher in Markdorf in der Bernhardstraße verursacht. Hierbei stieg er vermutlich mithilfe der Katzenleiter auf den Balkon des Anwesens, teilt die Polizeidirektion mit.

Balkontüre aufgehebelt

Dort hebelte er die Balkontür auf und entwendete aus der Wohnung mehrere Schmuckstücke. Nachbarn fiel am Tattag ein weißer Transporter in der Sackgasse auf, der eventuell mit dem Täter in Verbindung stehen könnte, heißt es seitens der Polizei. Hinweise auf das Tatgeschehen oder über verdächtige Wahrnehmungen in der Bernhardstraße werden an das Polizeirevier Überlingen (07551/8040) erbeten.