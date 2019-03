von Andreas Lang

Beim SC Markdorf dürfen sich die drei Sport-Abteilungen Fußball, Tischtennis und Tennis zwar über ein finanzielles Polster in ihren Kassen freuen. Weniger Grund zur Freude gibt es dagegen im sportlichen Bereich. In allen Abteilungen bleiben die Erfolge derzeit aus. Erich Lorenz führte dies bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Clubheim auf mehrere Faktoren zurück.

Am Ende gelte es aber, sich nicht mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu überhäufen, sondern an einem Strang zu ziehen. "Mit geeinter Kraft bekommen wir die Probleme wieder in den Griff", forderte Lorenz seine Mitglieder auf.

Stadt unterstützt Verein

Erich Lorenz verwies auf rund 750 Mitglieder, die der Verein vorzuweisen habe. Der Sportclub sei somit für die Stadt ein wesentlicher Träger im Sportbereich und Jugendausbildung, hob der Vorsitzende vor. Die Stadt würdige dieses Engagement unter anderem durch einen großzügigen Zuschuss für das Hauptspielfeld, sagte Erich Lorenz. Die Neugestaltung des Fußballfeldes kostet rund 190 000 Euro, damit dieses wieder turniertauglich und bespielbar sei.

Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Klank, der mit über 500 Mitglieder, darunter 220 Kinder und Jugendliche sowie aktive, passive und Ehrenmitglieder, die größte Abteilung leitet, blickte auf ein durchwachsenes Jahr zurück.

Erfreulich sei, dass man nun eine tragbare Lösung für den sanierungsbedürftigen Kunstrasenplatz gefunden habe. Grund des Problems war, dass der Hockey-Club eine sehr niedrige Rasenhöhe benötige und der Fußballclub eine etwas höhere Rasenhöhe für die Spielfähigkeit brauche.

Lösung für Kunstrasenplatz

Das man letztendlich eine Lösung gefunden habe, sei laut Klank vor allem einem Tagesausflug zu verdanken, der auf zwei Sportplätzen nach Stuttgart und ins Allgäu geführt hatte. Dort seien Kunstrasenplätze begutachtet worden, die ähnlichen Situationen Standhalten müssen. An diesem Besuch war eine Abordnung mit Fußballern, Hockeyspielern, zwei Stadträten und Bürgermeister Georg Riedmann beteiligt gewesen. Als Lösung wurde nuneine Kunstrasenmischung mit Dämmung und Rasenhöhe gefunden, mit den beide Vereine leben können, verkündete Gerhard Klank die Erfolgsmeldung, die erst einige Tage alt war.

Erfreut zeigte sich Klank, dass der neue Hauptspielplatz am 6. April zum offiziell eingeweiht wird und am gleichen Tag auch das erste Turnierspiel gegen den SC Löffingen ausgetragen wird. Derzeit darf der neue Platz nur mit einer Ausnahmegenehmigung am Turnierbetrieb teilnehmen, da laut Verbandsvorschrift das Spielfeld mittels Einfriedung, soll heißen mit Banden oder Trennwänden, vom Publikumsbereich getrennt sein muss.

Dringender Handlungsbedarf beim Sportlerheim

Beim Sportlerheim ist dringender Handlungsbedarf angesag: Das Dach ist undicht, die Platzverhältnisse bezüglich Umkleide- und Sanitärräumlichkeiten viel zu klein und weitere Reparaturarbeiten dringend notwendig.

Alle Veranstaltungen, die der SC Markdorf ausrichtet, sei es Jugendturnier, Altherren-Turnier, Markdorf-Cup, Stadtfest und Rocknacht, seien laut Gerhard Klang erfolgreich gewesen. Im Sportbereich stemme man sich derzeit mit aller Kraft gegen den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga. "Große Hoffnungen sind hier zwar nicht mehr gegeben, aber wird werden nicht aufgeben", versicherte Klank.

