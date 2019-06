Begonnen hat das Fest bereits am Freitag beim traditionellen Bieranstich mit Bürgermeister Georg Riedmann vor dem Rathaus. Der Eröffnung folgte ein Musik- und Showprogramm und am Samstag ging es mit dem Auftakt zur Kampagne „Stadtradeln“, an der Markdorf erstmalig teilnimmt, weiter. Am Mittag begrüßte Riedmann die aus insgesamt sechs Bodenseekreis-Gemeinden eingetroffenen Teilnehmer einer Sternfahrt und lud zudem möglichst viele Markdorfer ein, in den nächsten Wochen kräftig mitzustrampeln, um so möglichst viel CO2 einzusparen.

„Gestern waren wir schon mit den Kindern da“, erklärt Christian Verdi, stellvertretender Musikschuleiter. Nun, am Sonntag, gehe es für ihn in die Stadtfestrunde: „Um Freunde und Bekannte zu treffen, um Flammkuchen am Stand aus Ensisheim, der elsässischen Partnergemeinde, zu probieren und auch etwas zu trinken.“ So wie in jedem Jahr, sagt Verdi.

Und ebenso wie Christian Verdi halten es viele Markdorfer. Dies freilich, ohne deshalb als „Fresser und Säufer“ verschrien zu werden. So, wie dies dem offenbar lebenslustigen Jesus passiert sei, wie die zahlreichen Besucher des ökumenischen Gottesdienstes vor der Rathausbühne am Stadtfest-Sonntag von Pfarrerin Kristina Wagner und Pfarrer Ulrich Hund erfahren.

Und so, wie Ausgelassenheit und Trubel zu jedem Stadtfest gehören, so gibt es dort immer auch Attraktionen. Zum Beispiel Gradi Wohlo (Wolfgang Gratwohl), den stets zu Scherzen aufgelegte Luftballon-Künstler und Zauberer oder Clown Joaqino (Achim Sonntag). Programmpunkte für die Kleinen außerdem spielen stets eine ganz große Rolle – sodass das dreitägige Ereignis in der historischen Altstadt immer wieder zu einem echten Familienfest wird.

Spektakuläres für alle Generationen gibt es ebenfalls in jedem Jahr: etwa den das Publikum begeisternden Auftritt des Markdorfer Fanfarenzugs mit Fahnenschwingen und -würfen zu schmetterndem Blech.

Video: Jörg Büsche