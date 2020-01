von Andreas Lang

Zwischen größter Zufriedenheit und Besorgnis schwankte die Stimmung des Vorsitzenden Karl-Heinz Kreidler bei der Hauptversammlung des Kirchenchors Bergheim-Hepbach. Zufriedenheit, weil der Chor in der Vergangenheit mit herausragende Konzerte glänzte, im Verein selbst reinste Harmonie herrscht, die Kasse gut gefüllt ist und gleich zwei Mitglieder für lange Treue zum Kirchenchor geehrt wurden. In einer emotionalen Ansprache appellierte Kreidler aber auch an die Mitglieder, in persönlichen Gesprächen weitere Chorsänger zu werben. Die bisherigen Versuche, Neumitglieder zu gewinnen hätten leider keine Früchte getragen, bedauerte der Vorsitzende.

Wahlen und Ehrungen Sabine Brielmayer und Cordula Büchele, Kassiererin und stellvertretende Vorsitzende, stellten ihre Ämter nach 13 und 15 Jahren zur Verfügung. Neue Kassierin ist Sabine Künzig, zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Simone Maldoner gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Notenwartin Rosemarie Blösch und Beisitzer Tomaso Magoni.



Eine höchst seltene Ehrung gab es bei der Versammlung: Paul Gehweiler wurde für 65 Jahre Chorgesang ausgezeichnet. Für 25-jährige Chortreue wurde Sabine Brielmayer geehrt. (ala)

Schriftführerin Anne Moll ging auf das erfolgreiche Kirchenkonzert zur Weihnachtszeit ein. Der Chor habe mit Gastsängern und Orchester eine Glanzleistung bei den aufgeführten Werken „Gloria“ von Antonio Vivaldi und „Laudate pueri Dominum“ von Georg Friedrich Händel geboten. Dieses Konzert habe viele Besucher berührt, freute sich Chorleiterin Simone Müller. Zudem konnten dabei auch drei neue Sängerinnen gewonnen werden.

In der Zukunft wolle der Chor sich weiterhin kirchlichem Liedgut aus verschiedenen Epochen annehmen, versicherte Simone Müller. „Ich bin glücklich, dass wir solch ein Kirchenchor haben, der sich herausragend präsentiert und sich sehr flexibel zeigt und auch mutig ist, sich verschiedener musikalischer Epochen anzunehmen“, gab es von Pfarrer Ulrich Hund reichlich Lob für den Chor und deren Verantwortlichen.