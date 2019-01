Markdorf (büj) Gesät hat er sie im vergangenen Frühjahr. Ernten durfte Landwirt Andreas Nusser seine Rote-Bete-Knollen dann etliche Monate später. Und nun hat der Gemüsebauer aus Ostrach die dunkelroten Knollen in der Auslage seines Marktstands beim Hexenturm.

Genau genommen handelt es sich ja um eine Rübe. Das sagt schon der Name. Bete kommt von "Beta", eben dies bedeutet aber Rübe auf Lateinisch. Die alten Römer waren es auch, die die Rote Bete aus dem nördlichen Afrika ins kalte Germanien mitgebracht haben. So wird jedenfalls vermutet.

Sie ist ein wahrer Tausendsassa. Rote Bete ist gut für Leber und Galle. Sie schützt das Herz ebenso wie die Blutgefäße. Den Blutdruck soll sie senken. Und sie schützt sogar vor Krebs. Andreas Nusser schwört auf dieses Gemüse, weil es "so besonders gesund ist".

Wenn sie so daliegen in der Gemüsekiste, machen die roten Knollen eher wenig her. Man könnte sie fast für unansehnlich halten. Um so spektakulärer kommt ihr zumeist intensiv rotes Frucht-Fleisch zur Geltung, wenn sie aufgeschnitten ist. Zu seiner einheitlichen Farbe ist es übrigens erst recht spät gekommen – im Laufe des 19. Jahrhunderts, in dem die alten Kloster-Züchtungen gezielt weiterentwickelt wurden. Verwandt mit Mangold und Zuckerrübe bietet Rote Bete aber durchaus auch einiges für den Gaumen. Typisch ist ihr süße Erdigkeit, die keineswegs jedem schmeckt, was so mancher als quälende Kindheits-Erinnerung an Rote Bete mit sich trägt.

"Am liebsten als Salat", erklärt Andreas Nusser. Dabei sei die Zubereitung ziemlich einfach. "Ein bisschen Essig, ein bisschen Öl, dazu die gehobelten Rote-Bete-Stücke und einen kleinen Apfel." Der sorge für zusätzliche Frische. Beim Würzen hänge es dann vom eigenen Geschmack ab. Salz und Pfeffer gehören immer dazu. Noch schmackhaft wird es, rührt man Meerrettich unter. Außerdem, so Andreas Nusser, eigne sich die rote Knolle sehr für Eintöpfe.

Eines aber empfiehlt sich dringend: Beim Zubereiten stets mit Küchenhandschuhen zu arbeiten. Der Saft der einst zum Färben verwendeten Pflanze hinterlässt deutliche rote Spuren.