von Gudrun Schäfer-Burmeister

Als die dreijährige Freya diesen Sommer zu Besuch bei ihren Großeltern Karen und Matthias Kern in Markdorf war, führte kein Weg an den Walderdbeeren vorbei, die in einem Blumenkasten von der Uroma extra in Pflückhöhe aufgestellt worden waren, ohne ein wenig zu naschen. Fünf Generationen Gartengestaltung mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Geschmäckern zeichnen diesen Markdorfer Garten aus. Alle hinterließen Spuren, die von den Nachfolgenden nicht ganz verwischt, sondern aufgenommen und integriert wurden.

Die Erdbeere liebt nicht nur Enkelin Freya. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister

Zur Straße hin erzählt ein Stück Waldgarten von Sohn Malchus Interesse an Permakultur, ein Klettergerüst zeigt, dass hier Platz für Kinder ist. Das Baumhaus hat ein Onkel gezimmert und das halbrunde Sitzmäuerchen hat Karens Bruder gebaut. Keine Frage, dass auch die Herkunft der Pflanzen vielfältig ist, so groß wie die weitverzweigte Familie. Insbesondere der grüne Daumen von Mutter und Schwiegervater sorgten für viele kleine Beete und Ecken, die von beiden täglich gehegt und gepflegt wurden.

Die Rosette fügt sich harmonisch in die alten Pflastersteine ein. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister

Vor neun Jahren zogen Karen und Matthias Kern in das Haus von Karens Mutter, Jutta Loh-Pedersen, die nach dem Tod ihres Lebensgefährten nicht gern alleine wohnen wollte. Um das Haus altersgerecht umzubauen, waren auch deutlich sichtbare Eingriffe im Garten nötig, denn die ebenerdig vom Erdgeschoss hinausführende gewünschte Terrasse benötigte im Hanggrundstück einen massiven Unterbau aus Beton. Dort dient er jetzt als Schuppen und kleine Werkstatt, auch für Karens Hobby, die Gestaltung von Mosaiken. Diese finden sich überall im Garten, kleinformatig an Wegrändern, in Gestalt eines Gesichts aus gesammeltem Strandgut auf einem eingemauerten Blumenkübel und besonders schön an Plätzen, die zum Verweilen einladen.

Puzzleteile aus Ton für die Gartengestaltung. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister

"Eigentlich habe ich damit angefangen, weil wir bei der Erweiterung des Sitzplatzes zwischen Mäuerchen und Teich keine Chance hatten, die ursprünglichen Betonsteine nachzukaufen." Ein Glück, muss man sagen, denn dort prangt jetzt eine vielfarbig leuchtende Rosette. Seit diesem Sommer glänzen und funkeln die Werke der Hausherrin auch auf der oberen Terrasse. Eigentlich sollte der Sitzplatz schon vergangenes Jahr fertig werden, aber Karen fand keine bunten Fliesen, die die sandfarbenen Quadersteine farblich auflockern sollten.

Der Teich wurde von den Eltern angelegt, die Fische sind alle Jahre wieder neu. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister

Also baute Matthias Kern Holzformen, die Karen Kern mit Beton ausgoss und später mit Mosaiken beklebte, die sie im Winter aus Ton gebrannt, lasiert, wieder gebrannt und in unterschiedlich große Puzzleteile gebrochen hatte. Die daraus gestalteten Rechtecke sind Unikate und jeder Stein erzählt eine Geschichte. Zum Beispiel von der zerbrochenen Lieblingstasse oder dem Gänseteller der Cousine, deren Scherben ebenfalls auf der Terrasse verewigt wurden.

Auch das Löwenmäulchen scheint die Fliesen zu bewundern. | Bild: Gudrun Schäfer-Burmeister

Nächstes Jahr soll auch eine Wand mit Mosaik-Ornamenten verschönert werden. Für Karen Kern ist der Garten zu einem Ort der Erholung und Ruhe geworden. "Früher arbeitete ich bis zur Erschöpfung, heute verteile ich die Aktionen lieber auf mehrere Tage." Karen Kern liebt ihre Rhododendren, Hortensien, Pfingstrosen und Rosen. An Nutzpflanzen sind ihr vor allem Kräuter wichtig und sie freut sich über vielerlei Sorten Thymian, Rosmarin, Salbei, Beifuß, Bohnenkraut. Apfelbäume, Birnen und Zwetschgen gedeihen gut und neben ein paar Hochbeeten für Gemüse wünscht sich die Mosaikgärtnerin Mini-Obstbäume, denn das Naschen im Garten erfreut nicht nur Enkelin Freya.

Tipp "Mach nicht zu viel, sondern gerade so viel, dass es zu deinen Bedürfnissen passt." Karen Kern

Gartensteckbrief Karen Kerns Gartensteckbrief: Frau Kern, was sind Ihre Lieblingspflanzen? Mir liegen besonders die Kräuter am Herzen, in allen Variationen. Und auch Naschfrüchte wie Heidelbeeren, Erdbeeren und Himbeeren sind mir wichtig. Was gefällt Ihnen nicht an der Gartenarbeit? Dass man eigentlich immer etwas machen muss. Andererseits ist es natürlich auch schön, dass es immer etwas zu tun gibt. Was ist günstig, was eher teuer in Ihrem Garten? Günstig waren beispielsweise dieses Jahr Tomatenpflanzen, die ich von einer Bekannten geschenkt bekam. Und die Unmengen selbstgezogenes Basilikum aus den Samen meiner letztjährigen Pflanzen. Unsere teuerste Anschaffung waren eindeutig die beiden Terrassen, sowohl im Bezug auf die Materialkosten als auch, weil wir dazu Fachleute gebraucht haben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein