Markdorf – Einen kleinen Einblick in die autofreie Innenstadt gefällig? Am Donnerstag gibt es die Gelegenheit dazu. Der Kreisverband des Verkehrsclub Deutschland (VCD), der BUND, der Car-Sharing-Verein "Bodensee Mobil" und der Bermatinger Spezialrad-Händler Bobtec veranstalten einen so genannten "Parking Day". Dafür sind ab 7 Uhr die ersten sechs Parkplätze entlang der Hauptstraße vom Stadtgraben her gesperrt. Ursprünglich wollten die Veranstalter zehn Parkplätze an der Hauptstraße für ihre Aktion reservieren. Dagegen legte aber die Stadtverwaltung ihr Veto ein.

Informieren und Ausprobieren

Eigentlich ist der internationale "Parking Day" das genaue Gegenteil von dem, was der Begriff suggeriert. Denn geparkt wird nicht, jedenfalls keine Autos. Vielmehr werden die Parkplätze umgestaltet, mit Topfpflanzen begrünt und mit Sitzgruppen und Aktionsmodulen versehen, frei nach dem Motto "Park statt Parken". Ebenfalls miteinbezogen in den Aktionsbereich ist der Platz an der Ochsenlücke, gegenüber der SÜDKURIER-Geschäftsstelle. Eine begrünte Sitzgruppe und Info-Stände mit umweltfreundlichen Fahrzeugen zum Anschauen und Ausprobieren von Bobtec-Inhaber Bob Jürgensmeyer, darunter ein Lasten-Fahrrad, ein Dreirad mit Elektromotor, Elektroroller, Pedelecs und Fahrradanhänger, sollen die Passanten zum Verweilen und zu Gesprächen einladen. Damit, so heißt es seitens der Veranstalter, wolle man "einen ersten Eindruck geben, wie sich die Innenstadt mit mehr Freiraum anfühlt". Im Zentrum, wo viele Fußgänger zum Einkaufen unterwegs seien, könne Markdorf enorm an Aufenthaltsqualität gewinnen, sagt Mitorganisator Armin Hansmann vom BUND. Hansmann hatte zu Jahresbeginn bereits die Debatte um eine autofreie Markdorfer Innenstadt angestoßen, der SÜDKURIER hatte seinerzeit mehrfach ausführlich über die Pläne und die Reaktionen darauf berichtet.

Beim "Parking Day" in Friedrichshafen im vergangenen Jahr hatten auch die Grünen einen Parkplatz zum Bummler-Treffpunkt umgewandelt. | Bild: Wilfried Geiselhart

"Apfelzügle" auch dabei

"Wir können diese zentralen Räume für die Menschen zurückgewinnen, wenn wir öfter zu Fuß gehen oder auf Fahrrad, Elektro-Fahrrad, Bus oder Bahn umsteigen. Das braucht viel weniger Fläche als Autos", argumentiert Frieder Staerke vom VCD Bodenseekreis: „Und wer aktiv zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, entlastet auch die Anwohner und die Umwelt und hält sich gleichzeitig fit.“ Der VCD wird mit Informationen zum ÖPNV vertreten sein und versorgt hungrige Gäste mit dem "Apfelzügle", wie es heißt. Wie man mit Car-Sharing, also dem gemeinsamem Nutzen eines Autos, Fläche und auch Geld einsparen könne, darüber wird Wieland Ratz vom Verein "Bodensee-Mobil" informieren.

"Wir können diese zentralen Räume für die Menschen zurückgewinnen, wenn wir öfter zu Fuß gehen oder auf Fahrrad, Elektro-Fahrrad, Bus oder Bahn umsteigen. Das braucht viel weniger Fläche als Autos", argumentiert Frieder Staerke vom VCD Bodenseekreis. | Bild: Umweltgruppe Markdorf

Räume zur Begegnung

Nicht "bierernst", wie Staerke im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt, wolle man auftreten, sondern auch mit aufgelockerten Aktionen wie dem "Apfelzügle". Ihm und seinen Kollegen gehe es darum, "Anstöße" zu geben: "Denn wir sind ja auch eine Gesellschaft, die unter Bewegungsmangel leidet." Zeigen wolle man außerdem, wie man in unserer digitalisierten Welt wieder Räume zur Begegnung schaffen könne.

Die Initiatoren wünschen sich am Donnerstag einen offenen und regen Meinungsaustausch in der Hauptstraße. Man wolle mit Bürgern und Händlern ins Gespräch kommen, heißt es.

Noch ein paar Zahlen Eigentlich ist der weltweite Autofrei-Aktionstag "Parking Day" erst am Freitag. In Markdorf hat sich aber der Markttag angeboten. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), ein "alternatives", autokritisches Pendant zum ADAC, legt eigene Zahlen vor. Danach würden 70 Prozent des öffentlichen Raums für den motorisierten Individualverkehr (MIV) genutzt, stehe ein Auto 23 Stunden am Tag ungenutzt und trage die Allgemeinheit 77 Prozent der Kosten des MIV.

"Wollen Alternativen aufzeigen" Frieder Staerke ist Sprecher der Kreisgruppe des VCD und Mitglied des BUND Markdorf. .Sie hatten bei der Stadt ursprünglich zehn Stellplätze in der Hauptstraße für Ihren "Parking Day" beantragt, nun haben Sie sechs bekommen. Enttäuscht? Zuerst haben wir schon ein wenig geschluckt. Aber ich denke, wir haben einen guten Kompromiss gefunden. .Wie kamen Sie und Ihre Mitorganisatoren auf die Idee des "Parking Day" für Markdorf? Nachdem der BUND in Markdorf zu Jahresbeginn ja die Diskussion um die Ausweitung der Fußgängerzone angestoßen hatte und nun auch die Blaue Zone eingeführt wurde, hat sich das angeboten. Im vergangenen Jahr hat in Friedrichshafen ja erstmals diese "Parking-Aktion" des VCD stattgefunden. Dieses Konzept haben wir für Markdorf nun ausgeweitet. .Welche Ziele verfolgen Sie mit dem "Parking Day"? Wir wollen zeigen, wie eine Straße ohne Autoverkehr aussehen kann und welche alternativen Verkehrsmittel es für die Wege in der Innenstadt gibt. Die Frage lautet: Wie stark lassen wir unseren öffentlichen Raum durch die Kfz dominieren, denn gerade die Innenstadt ist ja für die Fußgänger wertvoll. Wir wollen Alternativen aufzeigen. Wenn man sich einmal klar macht, wie viele Fahrräder auf einen Autostellplatz passen, sieht man das Potenzial. .Wie haben denn die Einzelhändler in der Hauptstraße auf Ihre Idee reagiert? Einzelne Händler habe ich im Vorfeld angesprochen und die Reaktionen waren durchaus gemischt. Da wurde natürlich schon die Sorge geäußert, dass man ohne Auto nicht erreichbar sein wird. Diese Sorgen sind einerseits vielleicht berechtigt, aber auf der anderen Seite gewinnt man ja auch Einkaufsqualität hinzu, wenn man ohne Autoverkehr durch die Stadt bummeln kann. Vielleicht sollten wir einfach den Blick auf die Chancen richten. Die Einzelhandelslandschaft ist natürlich wichtig. Aber es stellt sich auch die Frage, ob man auf anderem Wege den Handel stützen kann, etwa mit einem zweiten Markttag. Gerade an Markttagen wollen viele Menschen zu Fuß in die Stadt. Es muss ein Einkaufserlebnis da sein und dafür braucht man eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone, in der auch mal Straßenmusikanten auftreten oder andere Aktionen stattfinden können. Fragen: Helmar Grupp

