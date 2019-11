Anfang des neuen Jahres wird es wieder ÜB- und TT-Kennzeichen geben. Der Kreistag hat dem im vierten Anlauf zugestimmt. Was in Überlingen und Tettnang freudig aufgenommen wird, stößt in Markdorf eher auf verhaltene Reaktionen.

Verfahren Das Landratsamt hat nach der positiven Entscheidung des Kreistags die Einführung der Altkreiskennzeichen beim Landesverkehrsministerium beantragt. Es folgt ein formeller Genehmigungsprozess, an dem das Bundesverkehrsministerium beteiligt ist, erläutert Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Das Verfahren werde nach Erfahrungswerten auf alle Fälle bis Anfang des neuen Jahres dauern und die Entscheidung mit Veröffentlichung im Staatsanzeiger rechtskräftig.

„Ich habe dem Antrag zugestimmt, weil ich wenig sehe, was für die neuen Kennzeichen spricht, aber noch weniger, was dagegen spricht. Man muss aber auch festhalten, dass die Taktik des wiederkehrenden Diskutierens schlussendlich gewirkt hat, nach dem Motto: ‚Wir stimmen so lange ab, bis uns das Ergebnis gefällt.‘ Diese Methode darf keinesfalls Schule machen, schon gar nicht bei wirklich wichtigen Aufgaben“, sagt Bürgermeister und CDU-Kreisrat Georg Riedmann.

Der Markdorfer Egon Wegmann hat an seiner Werkstatt noch immer alte ÜB-Kennzeichen seiner ehemaligen Fahrzeuge hängen, oben von einem Motorrad der englischen Marke A.J.S., unten von einem Renault R 6. | Bild: Georg Wex

Helmut Faden, Kreisrat der Grünen, sieht dies ähnlich. Auch er hat mit Ja gestimmt. „Ich habe gesehen, dass dieses Thema für die Überlinger und Tettnanger von hoher Bedeutung ist. Ich selber sehe das Thema leidenschaftslos“, sagt Faden. Ihm sei vor allem wichtig gewesen, dass dieses Thema endlich vom Tisch ist.

Für Markdorf sieht er keine große Bedeutung. Nach seinem Gefühl sei für die Markdorfer durch die Lage Mitten im Kreisgebiet der Bodenseekreis der Identifikationsraum. Für Überlinger und Tettnanger sehe das anders aus. Dennoch werde es sicher auch in Markdorf einige badische Patrioten und auch Oldtimerbesitzer geben, die sich ein ÜB-Kennzeichen holen werden, so Faden. Er selber allerdings nicht – und auch von Riedmann kommt zu der Frage ein klares „Nein“.

Sind Reservierungen möglich? Vorherige Reservierungen von Schildern sind aktuell nicht möglich. Entsprechende Anfragen gab es schon, auch von Prominenten, sind aber zwecklos, so Schwarz. Das Landratsamt wolle die Reservierungsmöglichkeit ab einem noch unbekannten Stichtag möglichst gerecht und kundenfreundlich gestalten, so Schwarz. So werde die Zahl der Reservierungen pro Antragsteller beschränkt, um zu verhindern, dass Agenturen oder Autohäuser große Mengen von Kennzeichen belegen. Kontingente für Verwaltungen werde es auf Nachfrage geben.

Wenn es im neuen Jahr soweit ist, könnten auch städtische Fahrzeuge ÜB-Kennzeichen erhalten. Riedmann meint hierzu deutlich: „Auch hier gilt, dass sich die Stadt Markdorf zum Kennzeichen FN bekennt. Ich betrachte dies als klassische Aufgabe der laufenden Verwaltung. Wenn dies in Teilen des Gemeinderats anders gesehen werde, müsste ein entsprechender Antrag gestellt werden, um das Thema auf die Ebene der politischen Diskussion zu heben. Doch auch hier gilt aus meiner Sicht: Wir haben eine große Zahl wirklich wichtiger Aufgaben im Gemeinderat zu diskutieren.“

Städtisches Fahrzeug mit ÜB

Ein Fahrzeug im städtischen Eigentum gibt es noch mit ÜB-Kennzeichen, ein Feuerlöschfahrzeug von 1971, das 2004 ausgemustert wurde, eigentlich verkauft werden sollte, dann jedoch von einer Gruppe von Kameraden wieder hergerichtet wurde. Der Mercedes Benz steht beim ehemaligen Feuerwehrkommandanten (1995-2007) Berthold Haller. Gelegentlich wird er bei Umzügen eingesetzt.

„Du hast ne schöne Nummer. Wir nicht“, habe er da schon in Überlingen gehört, erzählt er schmunzelnd. Die Markdorfer Feuerwehr habe heute bis auf ein Fahrzeug FN-MA, erzählt er. „Ich bin kein Überlinger, sondern Markdorfer“, sagt er zur neuen Möglichkeit, ein ÜB-Kennzeichen zu bekommen: „Was ich für eine Autonummer habe, ist mir im Endeffekt ganz egal.“ Er besitzt auch zwei eigene Oldtimer.

Andere haben es vorgemacht

Einem, dem die Entscheidung des Kreistags gefällt, ist Egon Wegmann. Er ist Liebhaber von Fahrzeugen, die älter als 30 Jahre sind. 14 Vereinigungen von Oldtimer-Liebhabern gehört er an, ist Ehrenvorsitzender des Lanz-Bulldog-Clubs Bodensee, arbeitet im Auto- und Traktormuseum Mühlhofen mit und war einer der Mitbegründer des Auto- und Technikmuseums Sinsheim. Seit 2010 habe er die Diskussion verfolgt.

Egon Wegmann hat ein großes Interesse an historischen Kennzeichen. Oben das ÜB-Kennzeichen und unten IVB mit Nummern, die im Deutschen Reich vergeben wurden. | Bild: Georg Wex

Die lange Diskussionsdauer verstehe er nicht, da andere Landkreise längst vorgemacht hätten, dass dies reibungslos funktioniere. „Für alte Autos hat niemand etwas dagegen“, meint er, und es sei problemlos umsetzbar. Nostalgie gehöre hier dazu. Aber auch er meint, er selber würde sich für ein neu zugelassenes Alltagsfahrzeug kein ÜB-Kennzeichen holen.

Wer bekommt die Kennzeichen? Jeder im Bodenseekreis wohnende Autofahrer kann sein Auto dann mit FN, TT oder ÜB beschildern lassen. Er muss nicht direkt in Überlingen oder Tettnang wohnen. Aber auch Bewohner der Landkreise Sigmaringen und Ravensburg könnten noch ÜB-Kennzeichen erhalten, wenn ihre jeweiligen Kreistage zustimmen, erläuterte Schwarz. Hintergrund ist, dass zwölf Gemeinden aus dem Altlandkreis Überlingen bei der Kreisreform 1973 in den neuen Landkreis Sigmaringen wechselten und eine, Adelsreute, heute Teilort der Stadt Ravensburg, bereits 1969 in den Kreis Ravensburg. Dann würde den benachbarten Landkreisen jeweils ein Kontingent an ÜB-Kennzeichen zur Verfügung gestellt.

Matthias Mutter vom gleichnamigen Autohaus in Bermatingen und Opel- Sammler ist über die Entscheidung hocherfreut, zumal er nach so vielen Abstimmungen gar nicht mehr damit gerechnet habe. „Wer Wert darauf legt, ein ÜB-Kennzeichen zu haben, tut anderen nicht weh“, meint er. Er würde sich selber sofort ein ÜB-Kennzeichen holen. Mutter vermutet, dass es auch weitere Verbreitung findet.

Matthias Mutter, hier vor einem ab 1969 gebauten Opel Diplomat, vermutet, dass es eine Nachfrage nach ÜB-Kennzeichen geben wird. | Bild: Georg Wex

„Der Wunsch nach einem individuellen Kennzeichen ist sehr hoch“, stellt er fest. 70 Prozent seiner Kunden wollten ein Wunschkennzeichen. Davon würden sicher nicht alle plötzlich ÜB haben wollen, aber wahrscheinlich ein merklicher Anteil. Hinzu komme, dass es einen Patriotismus für den Überlinger Altlandkreis gebe, der seine Wurzel in der früheren Trennung von Baden und Württemberg habe, was noch in seiner Kindheit und Jugend zu spüren gewesen sei.

Handelt es sich um Wunschkennzeichen? Nach Auskunft von Schwarz sind die ÜB- und TT-Schilder keine Wunschkennzeichen, was bedeutet, eine Extra-Gebühr wird nur fällig, wie bisher schon bei den FN-Schildern, wenn ein Antragsteller unbedingt eine bestimmte Buchstaben- und Zahlenkombination haben möchte.