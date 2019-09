von Christiane Keutner

Darf man die Aussagen der Markdorfer, die am Neubürgertreff teilnahmen, als repräsentiv werten, so lebt es sich sehr gut in der Gehrenbergstadt: Die Stadt gefällt, die Angebote an Geschäften werden als völlig ausreichend, die Mitmenschen als nett und offen empfunden und es wird gestaunt über das immense Freizeitangebot, das sich alleine in 144 Vereinen widerspiegelt, wie Renate Hold vom Mehrgenerationenhaus berichtete.

Dort hatten sich etliche neu Hinzugezogene eingefunden, nachdem sie von Bürgermeister Georg Riedmann im Bürgersaal begrüßt und von Stadtarchivar Walter Hutter bei einem Rundgang mit bedeutenden Stätten im Städtle vertraut gemacht worden waren.

Gerwin Berens, 59, Maschinenbauingenieur: „Uns gefällt die Stadt: Markdorf ist klein, kompakt und überschaubar. Es hat alles, was wir brauchen.“ | Bild: Christiane Keutner

Gerwin Berens mag das „Flair“

Unter ihnen Gerwin Berens. Der Ingenieur, der unter anderem zehn Jahre in Frankfurt und dreieinhalb Jahre in Villingen lebte, ist aus beruflichen Gründen mit seiner Frau nach Markdorf gezogen: „Uns gefällt‘s. Die Stadt ist klein, kompakt, überschaubar. Sie hat alles, was wir brauchen.“ Zudem mag er das „gewisse Flair“: „Man sieht, dass es eine alte Stadt ist.“ Innerhalb von drei Monaten hatte das Ehepaar eine Wohnung gefunden. Die Vorstellungen der Vereine fand er interessant, aber diesbezüglich hat der 59-Jährige momentan keine Präferenzen.

Neubürgerin Frauke Eilers (links) engagiert sich bereits als Wahl-Oma. Sie unterhielt sich angeregt mit Evi Gräble-Kopp von der Pfarrgemeinde. Irmgard Rist (rechts) kümmerte sich ums leibliche Wohl der Gäste. | Bild: Christiane Keutner

Ionela Virca freut sich auf musikalische Kontakte

Anders ist es bei Ionela Virca. Die gebürtige Rumänin, die wegen ihres Freundes nach Markdorf gezogen ist, interessierte sich für den Gospelchor. Doch der hat derzeit einen Aufnahmestopp, weil er Schwieriges für eine Aufführung einstudiert, wie Elisabeth von Landenberg erklärt. Den Tipp, dass Ionela Virca dort mal wegen Klavierspiels vorsprechen sollte, will diese beherzigen. Die 39-Jährige ist Klavierlehrerin, in der Musikschule Lindau beschäftigt und würde auch in Markdorf gerne Unterricht geben. Ein neues Klavier ist schon mal vorhanden. Auch sie lobt Markdorf: „Eine schöne kleine Stadt, sie bietet viele Möglichkeiten zum Einkaufen, für den Sport und zum Wandern rundum. Zudem ist die Lage gut, nicht so weit vom See entfernt. Wir segeln nämlich gern am Wochenende.“ Nur eines bemängelt sie: „Es sind zu viele Autos für so eine kleine Stadt.“ Und ein bisschen mehr Kultur würde sie auch schön finden. Schnell hat sie Freunde gefunden, auch in Bermatingen, wie Gitarrist und Sänger Gianni Dato. Gerne würde sie noch andere Musiker kennenlernen. Interessiert ist sie auch an der Theatergruppe „kreuz und quer“.

Ionela Virca, 39, Klavierlehrerin: „Markdorf ist eine schöne kleine Stadt und bietet viele Möglichkeiten. Es hat aber zu viele Autos für seine Größe.“ | Bild: Christiane Keutner

Frauke Eilers engagiert sich bereits ehrenamtlich

Frauke Eilers ist nicht nur angekommen, sondern bereits mittendrin und mit ihrem Ehemann Werner Rossdeutsch ehrenamtliche Wahlgroßeltern. Als sich die zwei zuletzt in Spanien lebenden Deutschen wegen der deutschen Kultur wieder zurücksehnten, sprach sie eine Wohnungsanzeige im Februar im Internet an. Im festen Glauben, „das ist‘s“, flog sie zehn Tage später nach Markdorf – und mit dem Haustürschlüssel wieder zurück. Seit Ende Juni wohnen sie nun in der Stadt, deren Bewohner sie „wegen der unglaublichen Freundlichkeit, des Engagements und Daseins füreinander“ schätzt. In Markdorf vermisst die Personaltrainerin nichts. Sie steckt voller Ideen und will sich hier aktiv ins Stadtgeschehen einbringen.

Launige und lockere Runde

Der Neubürgertreff ist nicht nur für Zugezogene eine Möglichkeit, die Stadt und andere Neubürger kennenzulernen, sondern auch das vielfältige Vereinsangebot. Einige Vereinsvertreter und ehrenamtlich Engagierte stellten sich in Kürze und auf sehr unterhaltende Weise vor, während die von Ehrenamtlichen im Mehrgenerationenhaus gereichten Häppchen und der Begrüßungssekt die Runde machten. Dabei ging es sehr launig und locker zu. Für einen der Lacher sorgte der Schachclub. Nachdem sein Vertreter beherzt für den Denksport geworben hatte und seine Vorstellung für beendet erklärte, fügte die zweite Vertreterin hinzu: „Du wolltest doch noch sagen, dass Schach gut gegen Alzheimer ist.“

Bei der lockeren Zusammenkunft lernten sich Vereinsvertreter und Neubürger kennen (von links): Marius Bradler, TC Markdorf, Renate Holt, MGH, Neubürger Tobias Lamour, Volkmar Opitz, Bogenschützen, und Angela Pittermann, MGH-Familienforum. | Bild: Christiane Keutner

Für die Vereine eine gute Gelegenheit

Zum Treff erscheinen etliche Vereine meist eine Stunde vorher. „Für sie ist es eine gute Gelegenheit, sich auch mal untereinander auszutauschen“, so Renate Hold, die immer wieder positive Rückmeldungen auf den Neubürgertreff erhält: „Viele, die schon zigfach in ihrem Leben umgezogen sind, sagen, sie hätten noch nie erlebt, dass sie mit so offenen Armen empfangen wurden.“

