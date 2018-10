Speed Stacking, Dice Stacking und Rubiks Cube – schon mal gehört? Oder eher Becherstapeln, Würfelstapeln und Zauberwürfel? Genau darum geht es in der "Speed Brain"-AG am Schulverbund Markdorf. Wir haben uns von den Schülern zeigen lassen, wie das funktioniert.

"Klack klack klack“ – das Geräusch ist bereits auf dem Flur zu hören. Im Klassenzimmer wird es dann lauter. "Mist, 17 Sekunden", ruft der 14-jährige Dominik, nachdem er einen Blick auf die Uhr geworfen hat.

17 Sekunden für 12 Becher

17 Sekunden, um 12 spezielle Becher in vorgegebenen Formationen auf- und wieder abzustapeln – das nennt sich "Speed Stacking" beziehungsweise "Becherstapeln". Dominik würde gerne elf Sekunden schaffen, seine Bestzeit liegt bei 14 Sekunden.

Dominik ist einer von 30 Schülern und Schülerinnen des Schulverbundes am Bildungszentrum Markdorf, die die "Speed Brain AG" von Lehrer David Funes besuchen. Derzeit bereiten sie sich auf eine Vorführung bei der Bildungsbühne am Samstag, 20. Oktober, in der Stadthalle, vor.

David Funes würde gerne zwei Schüler beim Becherstapeln gegeneinander antreten lassen. Während das bei Dominik ganz gut funktioniert, sind Jannis und Pelsin noch am Üben. "Man muss beachten, dass man die Hände abwechselnd benutzt. Rechts, links, rechts, links. Und man muss üben, üben, üben", so die Zehnjährige.

Jannis hat neben dem Becherstapeln noch ein weiteres Geschicklichkeitsspiel für sich entdeckt: Würfelstapeln. Mit einem Würfelbecher nimmt er mehrere Würfel vom Tisch nacheinander auf.

Jannis schafft acht Würfel

Anschließend stellt er den Becher kopfüber auf den Tisch, sodass die Würfel wie ein Turm übereinandergestapelt zum liegen kommen. Der 13-Jährige schafft acht Würfel – aber auch nur, weil es in der AG keine höheren Becher gibt. "Das kann ich am besten und das macht mir Spaß."

Jeden Mittwochnachmittag wird in diesem Schulhalbjahr gemeinsam an der Schnelligkeit, Koordination und Konzentration gearbeitet. Dazu gehört auch das Lösen des Zauberwürfels. Dabei geht es darum, Algorithmen zu lernen und diese umsetzen.

Zauberwürfel und exotische Würfel

Michael ist von den Würfeln besonders begeistert und hat sich viele Videos im Internet angeschaut. "Ich wollte einfach wissen, wie das geht und mit der Zeit bekommt man den Dreh raus", so der 13-Jährige, der den 3x3-Würfel an diesem Tag in 33 Sekunden knackt. "Ich finde auch exotische Würfel mit Formen und ausgefallenen Sachen gut", sagt Michael.

Der 13-jährige Mateusz schafft den Würfen in 27 Sekunden. Heute aber nimmt er sich viel Zeit, um den zehnjährigen Daniel in die Geheimnisse der Algorithmen und die Drehreihenfolge einzuweihen. "Meine Oma konnte das sehr gut und daher wollte ich das auch gerne lernen", erzählt Daniel.

Schüler sind begeistert

David Funes, der bei seinem Referendariat vor einigen Jahren das Becherstapeln entdeckte, freut es, dass die Schüler mit so viel Begeisterung dabei sind. "Wir üben die Hand-Augen-Koordination und trainieren Konzentration, während man schulisch abschaltet", sagt Funes und wendet sich dem 14-jährigen Maher zu, der gerade mit einer Hand versucht, Becher zu stapeln. "Rechts, links, rechts, links, beide Hände, Maher, beide Hände", gibt Funes vor.

Alexander Zagon, ein ehemaliger Schüler, unterstützt die AG vor dem Auftritt und wird diesen in der Stadthalle moderieren. Der 17-Jährige war lange Zeit Mentor, hat die Schüler betreut und ihnen gezeigt, wie die Geschicklichkeitsspiele funktionieren. "Es gibt so viele Varianten und das Ziel ist einfach, immer schneller zu werden", so Zagon. Das klappe bei den meisten mittlerweile sehr gut.

Vor allem bei den Zauberwürfeln sind die Schüler auf Zack. "Das hat viel mit Logik und dreidimensionalen Denken zu tun und mit dem Wissen, wohin der Stein wandert, wenn ich ihn entsprechend drehe", sagt David Funes, während ein Tisch weiter ein paar Becher umfallen. "Mist", ärgert sich Pelsin. Schnell sind diese mithilfe von Jannis wieder aufgebaut. Nächster Versuch. Rechts, links, rechts, links....

Bildungsbühne Die Bildungsbühne mit einer bunten Show und Mitmachaktionen ist Teil der Markdorfer Bildungstage, die am kommenden Wochenende in der Stadthalle stattfinden. Die Bildungsbühne findet am Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 15 Uhr, statt. Hier stellen sich die Markdorfer Bildungseinrichtungen mit verschiedenen Aktionen wie Gesang, Theater und Spielen vor. Am Freitag, 19. Oktober, gibt es einen Vortrag von Matthias Berg aus seinem Buch "Mach was draus!". Anschließend ist eine Diskussion zum Thema Mut und Motivation geplant. (shn)

