von Angelina Sortino markdorf.redaktion@suedkurier.de

Es ging ums Spiel, den Spaß und die Bewegung, aber auch um den Versuch mit jungen Markdorfern in Kontakt zu kommen. Das Beachvolleyballturnier, das einmal im Jahr von der Umweltgruppe Markdorf organisiert wird, fand nun zum sechsten Mal statt. „Wir haben vor sechs oder sieben Jahren eine Arbeitsgruppe Jugendarbeit gegründet. Die Idee des Turniers war, hier mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, sagt Vorsitzender Joachim Mutschler.

Markdorf Junge Markdorfer diskutieren während Beachvolleyballturnier über Jugendraum und weitere Ideen Das könnte Sie auch interessieren

Normalerweise findet die Veranstaltung in Kooperation mit dem Jugendreferat der Stadt Markdorf statt. Aufgrund der Wahlen pausiert die Kooperation aber in diesem Jahr. „Jan Münzer und sein Team sind Angestellter der Verwaltung und nicht dabei, damit man ihnen keine Parteinahme vorwerfen kann“, so Joachim Mutschler.

Joachim Mutschler und Uwe Schäfer von der Umweltgruppe Markdorf moderieren die Sportveranstaltung. Bild: Angelina Sortino

Für die meisten Teilnehmer stand jedoch ohnehin eher der Sport als die Politik im Vordergrund. So wie beim 19-jährigen Studenten Sammy Slansky: „Mir geht es hier vor allem um Volleyball und die gute Zeit.“ Ida Metzger aus Leimbach sieht das ähnlich: „Für mich geht es hier nicht unbedingt um den politischen Austausch. Ich finde die Aktion aber super, weil man auch mit Leuten spielt, die man noch nicht kennt.“

Teilnehmer aus Markdorf und Umgebung

Die Spieler der acht Mannschaften, die sich am Lemon Beach eingefunden hatten, kamen teilweise aus Markdorf und Umgebung, andere waren aus Konstanz angereist. „Mein Mitbewohner hat mich darauf gebracht hier mitzumachen“, berichtet der Konstanzer Student Jonas Dieterich. Jonas Metzger lebt in Leimbach und hat durch die Zeitung von dem Turnier erfahren. „Ich habe mich dann entschieden mitzumachen und bin einfach mit meiner ganzen Familie hergekommen.“

Elias Mex sowie Ida, Jonas, Simone und Timo Metzger (von links) bilden das Team „Streuobst“, das das Volleyballturnier der Umweltgruppe am Ende für sich entscheiden konnte. Bild: Angelina Sortino

Wie alle anderen Gruppen hatten sich die Teams kreative Namen überlegt. Es gab unter anderem die „Gelbbauchunken“, die „Zauneidechsen“ und das Team „Streuobst„. „Wir heißen Lufthoheit, weil wir alle sehr groß sind“, erklärt Sammy Slansky, der im Team von Jonas Dieterich spielt. Bescheiden fügt er hinzu: „Technisch begabt sind wir nicht.“

Markdorf Gutes tun in 72 Stunden: Wir begleiten das Markdorfer Projekt Schritt für Schritt Das könnte Sie auch interessieren

Auch beim Team „Spontangeister“ sagt der Name viel über die Mannschaft aus. „Hierbei handelt es sich um eine Phantommannschaft, die immer ad hoc aus Mitgliedern anderer Mannschaften gebildet wird“, erläutert Joachim Mutschler zu Beginn des Turniers.

Alle Mannschaften sind motiviert

Die Mannschaften traten in zwölf Minuten langen Spielen auf den zwei Feldern des Beaches gegeneinander an. Trotz des eher wechselhaften Wetters waren alle Spieler motiviert und gaben ihr Bestes. Es wurde gebaggert, gepritscht und gehechtet.

Im Finale treten das Team „Lufthoheit“ (links) und das Team „Streuobst“ gegeneinander an. Das Match ist bis zur letzten Minute spannend. Bild: Angelina Sortino

Als im Finale die Teams „Lufthoheit“ und „Streuobst„ gegeneinander antraten, erhielten beide Mannschaften Jubel von den anderen Teilnehmern am Spielfeldrand. Am Ende sicherte sich das Team „Streuobst„ den ersten Platz. „Wir sind gekommen, um zu siegen! Es war klasse, jeder Zeit wieder,“ erklärt Jonas Metzger nach dem Match lachend.

Einen Preis erhielten nicht nur die Gewinner des Turnieres. Für alle Teilnehmer gab es eine Siegerehrung, bei der kleine Geschenke überreicht wurden.