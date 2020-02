Ein geplantes Mehrfamilienhaus, das in einer von Markdorfs exklusivsten Lagen – an der Weg-ähnlichen Straße „Zum Säntisblick“ – entstehen soll, ist der Stadtverwaltung und manchem Gemeinderatsmitglied ein Graus. Obwohl dieses Projekt, abgesehen von ein paar gewünschten Befreiungen, laut Bebauungsplan „Kreuzgarten“ aus dem Jahr 1993 machbar wäre. Dies hat sich in jüngster Gemeinderatssitzung herausgestellt.

Große Gebäude sind laut Bebauungsplan zulässig

Der Bebauungsplan lässt zwei Vollgeschosse zu, Einzelhäuser dürfen talseitig eine maximale Wandhöhe von 6,50 Metern haben, bergseitig gibt es keine Vorgaben, Sattel- oder Walmdächer dürfen eine Dachneigung von 320 bis 38 Grad haben. Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche oder innerhalb der festgesetzten Flächen für Garagen zulässig. Zur Anzahl der Wohnungen gibt es im Bebauungsplan ebenfalls keine Vorgaben.

Geplantes Gebäude hat Grundmaße von 24 mal 22 Metern

Laut Beratungsunterlage und Bauvoranfrage soll ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage entstehen: das geplante Gebäude hat Grundmaße von rund 24 mal 22 Metern, zwei Vollgeschosse bestehend aus Erd- und Gartengeschoss, zusätzlich eines teils erdüberdeckten Tiefgaragengeschosses mit zwölf Stellplätzen und eines Attikageschosses.

Markdorf Bauvorhaben in Fitzenweiler sorgt für Ärger in der Nachbarschaft Das könnte Sie auch interessieren

„Im Prinzip handelt es sich um ein Bauvorhaben innerhalb des Baufeldes nach Bebauungsplan, was dieser zulässt – auch wenn‘s groß ist“, hat Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel erklärt. Allerdings gehe es um drei Befreiungen: Statt eines Sattel- oder Walmdachs soll ein Flachdach entstehen, Stellplätze sind außerhalb des Bauraumes und die Tiefgarage mit Rampe würde ebenfalls den Bauraum überschreiten.

Markdorf Bauvorhaben am Säntisblick: Bürgermeister Riedmann greift in die Trickkiste Das könnte Sie auch interessieren

In Sachen Flachdach hat Schlegel für die Verwaltung dem Gemeinderat die Zustimmung zur Befreiung empfohlen. In der Vergangenheit wurde dies im dortigen Gebiet mit Verweis auf niedrigere Gebäudehöhen als praktikabel erachtet.

Markdorf Stimmen zum Vorhaben „Zum Säntisblick 11“ aus dem Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Befreiungen mit Ausnahme von Flachdach abgelehnt

„Wir lehnen sämtliche Befreiungen ab, Ausnahme ist das Flachdach“, legte Bürgermeister Georg Riedmann die Haltung der Stadtverwaltung dar. Der in Vergangenheit anlässlich anderer großer Bauvorhaben diskutierte Bebauungsplan „Kreuzgarten“ lasse tatsächlich Gebäude in so großen Dimensionen wie bei der vorliegenden Bauvoranfrage zu, berichtete Riedmann von verwaltungsinternen Gesprächen mit dem Baurechtsamt.

Bei Veränderungssperre besteht Gefahr hoher Regressansprüche

Im Falle einer ebenfalls in Vergangenheit angeregten Veränderungssperre und Überarbeitung des Bebauungsplans könnten auf die Stadtverwaltung hohe Regressansprüche wegen „Verhinderungsplanung“ zukommen.

Bürgermeister Georg Riedmann: „Das Nachbargebäude, über das wir letztes Jahr abgestimmt haben, ist gerade vom Regierungspräsidium tatsächlich noch mal freigegeben worden. Ein Widerspruch von Anliegern wurde abgewiesen.“ | Bild: Fotodesign Singer

Riedmann verwies auf ein ähnlich großes Bauvorhaben in der Nachbarschaft, Zum Säntisblick 11: „Das Nachbargebäude, über das wir letztes Jahr abgestimmt haben, ist gerade vom Regierungspräsidium tatsächlich noch mal freigegeben worden. Ein Widerspruch von Anliegern wurde abgewiesen.“

Dieses Motiv zeigt, was auf dem Areal „Zum Säntisblick 13“ entstehen soll. | Bild: Grupp, Helmar

Das Verfahren gehe jetzt an das Verwaltungsgericht. „Wenn das Regierungspräsidium die Bebaubarkeit in dieser Dimension bestätigt hat, kann sich jeder andere darauf berufen.“ Riedmann ergänzte in Richtung Gremium: „Sie haben damals das Flachdach beschlossen. Das ist in der Nachbarschaft bereits zwei Mal genehmigt worden. Das ist nicht mehr vom Tisch zu kriegen. Wir müssen zustimmen. Die weiteren Vorgaben wollen wir so streng als möglich auslegen.“