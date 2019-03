Markdorf – In der Februar-Sitzung wurde das Vorhaben wieder von der Tagesordnung abgesetzt, nun wird sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 12. März, erneut damit beschäftigen: Es geht um das Projekt eines Überlinger Bauträgers, das Wohnhaus Zum Säntisblick in Fitzenweiler, oberhalb der Stadt, abzureißen und an dessen Stelle ein Mehrfamilienhaus mit Flachdach zu errichten. Der Bauantrag, der bis auf eine Überschreitung der Grundflächenzahl den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Kreuzgarten" von 1993 entspricht, sorgt für Entrüstung und Aufruhr in der Nachbarschaft. Dies wurde auch bei dem Vor-Ort-Termin von Mitgliedern des Technischen Ausschusses und der Stadtverwaltung deutlich, der vor Beginn der Sitzung am 5. Februar anberäumt war und bei dem Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel und Bürgermeister Georg Riedmann den verärgerten Anwohnern das Bauvorhaben erläuterten.

Nachbarn sind die Dimensionen ein Dorn im Auge

Der Ärger in der Anwohnerschaft richtet sich gegen die Dimensionen des Neubauvorhabens: Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten, einer Tiefgarage mit 14 Stellplätzen und vier oberirdischen Stellplätzen, das mit seinem Flachdach so hoch werden soll wie das bisherige Gebäude. Das heißt, auch wenn das neue Gebäude faktisch nicht höher ist als jenes, das abgerissen werden soll, so wird es doch deutlich wuchtiger daherkommen. Dagegen wenden sich die Nachbarn vehement.

Bebauungsplan würde bis auf eine Überschreitung eingehalten

Allzuviel ausrichten können sie indes nicht. Denn bis auf die eine Überschreitung entsprechen die Neubaupläne den Vorgaben des Bebauungsplanes. Von der Tagesordnung wieder heruntergenommen wurde es am 5. Februar auch nur deswegen, weil die Stadt die Anwohnerbenachrichtigungen über das Vorhaben mit einem zu kurzen zeitlichen Vorlauf versendet hatte.

Enge Zufahrten im Wohngebiet problematisch

Dieser zeitliche Vorlauf zur Information der Nachbarschaft ist nun gegeben, so dass die Mitglieder des Ausschusses am Dienstag einen Beschluss fällen können. Bereits in der Diskussion mit den Anwohnern bei dem Vor-Ort-Termin hatte Bauamtsleiter Schlegel mehrfach betont, dass der 26 Jahre alte Bebauungsplan in der Markdorfer Höhen- und Aussichtslage deutlich mehr zulasse, als bislang in dem Gebiet gebaut worden sei. An diesem Umstand würden auch die von den Nachbarn monierten engen Zufahrten und fehlenden Parkmöglichkeiten nichts ändern. Die Nachbarn befürchten nun eine "Luxussanierung", wie ein Anwohner am 5. Februar sagte, mit einem Großbau, der nicht in die Umgebung passe.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Markdorf-Mail: Ihr kostenloser Überblick der Themen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren