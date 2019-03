von SK

Markdorf: Baby-/Kinderkleidung, Spielsachen, Kinderfahrzeuge, alles rund ums Kind, und das zu günstigen Preisen. Die Kinderkleiderkiste gehört seit elf Jahren zum Veranstaltungskalender der Stadt Markdorf. Daran ändert sich auch 2019 nichts. Neu ist allerdings, dass der Fanfarenzug die Organisation abgegeben und in die Hände des Rotary Clubs Markdorf gelegt hat. Der nächste Termin findet am Samstag, 16. März in der Stadthalle statt. Der Verkauf findet von 14 bis 16 Uhr statt, für Anbieter wird Einlass ab 12.45 Uhr sein. Es wird Kaffee und Kuchen geben.

Deggenhausertal: Am Samstag, 16. März findet in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen die Kinderkleiderkiste für die Frühjahr-/Sommersaison statt. Der Verkauf ist von 10 Uhr bis 12 Uhr, Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 9.45 Uhr.

Bermatingen: Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Georg veranstalten auch in diesem Frühjahr wieder einen Kinderkleiderbasar. Verkauft werden Kinderbekleidung, Spielsachen, Kinderfahrzeuge und vieles mehr. Der Basar findet am Sonntag, 17. März im Dorfgemeinschaftshaus statt. Der Verkauf beginnt um 14 Uhr und endet um 16 Uhr. Ein Kaffee- und Kuchenbuffet lädt zum Verweilen ein. Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt dem Kinderhaus zugute. Für eine Kinderbetreuung ist gesorgt.

Ahausen: Die Eltern des Kindergarten St. Jakobus veranstalten am Samstag, 16. März, von 14 bis 16 Uhr, im Bürgersaal Ahausen einen Frühjahrsbasar. Angenommen beziehungsweise verkauft werden Babyausstattung, Umstandsmode, gut erhaltene Kinderkleidung bis Größe 176 für Frühjahr/Sommer, Spielzeug, Kinderwagen, Kinderautositze, Fahrradhelme und Fahrzeuge. Es werden maximal 70 Teile angenommen, davon maximal zwei Paar Schuhe.

Reger Betrieb herrscht bei den Kinderbasaren, die im Frühjahr in dr Region stattfinden. Bild: Cornelia Putschbach

Kluftern: Der Frühjahrsbasar für Kinderkleidung und Spielzeug der Kindergärten Kluftern und Efrizweiler findet am Samstag, 4. Mai, von 14 Uhr bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Kluftern statt. Für Verpflegung ist gesorgt.