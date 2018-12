Der Bahnübergang an der Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße liegt für viele Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg. Die einen überqueren ihn von Markdorf-Süd in Richtung Jakob-Gretser-Grundschule, die anderen von der Stadtmitte und vom Bahnhof kommend in Richtung Bildungszentrum. Dort sorgt die Situation seit vielen Wochen und Monaten für Unruhe und Sorgen bei Eltern und Lehrern.

"Es fehlt mittlerweile das Verständnis, warum sich am Bahnübergang seit rund einem Jahr nichts tut", sagt Veronika Elflein, Leiterin des Schulverbunds. Auch sie fährt jeden Morgen über die Kreuzung und beobachtet die Situation. "Die Schüler sind überfordert, wenn alle Ampeln zuerst auf Rot sind, dann ausgehen und alle Verkehrsteilnehmer gleichzeitig losfahren", berichtet Elflein.

Warten bis der Zug kommt: Viele Schüler müssen auf ihrem Schulweg den Bahnübergang kreuzen und sind mit der Situation überfordert. Bild: Jörg Büsche

Gefährliche Situation für Schüler

Die Schule sei mitverantwortlich für einen sicheren Schulweg. In Gesprächen werden die Schüler immer wieder für die gefährliche Situation am Bahnübergang sensibilisiert. "Aber unsere Geduld ist nun am Ende", sagt die Schulleiterin, der es weniger um den Vorfall am Sonntagvormittag geht, als die Schrankenanlage fünf Stunden lang ausgefallen war, sondern um die generelle Lage.

Gemeinsam mit Lehrern und Elternvertretern wurde nun eine Unterschriftenaktion gestartet. Diese soll die Forderungen der Stadtverwaltung gegenüber der Bahn nach einem sofortigen Handeln und zur Wiederherstellung der Sicherheit im Kreuzungsbereich unterstützen.

Verkehrsrechtlich gilt das Notprogramm der Bahn als sicher. "Wir haben allerdings den Eindruck, dass der Bahn nicht bewusst ist, wie prekär die Lage ist", so Veronika Elflein. Das emotionale Empfinden stimme nicht mit dem Sicherheitsgefühl überein.

Kein Unfallschwerpunkt, kein Handlungsbedarf

Bürgermeister Georg Riedmann berichtet, dass es nicht umsetzbar sei, die Kreuzung zu kontrollieren. Da diese laut Polizei kein Unfallschwerpunkt sei, siehe man dort keinen Handlungsbedarf. Ehrenamtliche Schülerlotsen dürfen laut Gesetzeslage nur dort eingesetzt werden, wo sie nicht aktiv in den Verkehr eingreifen und die Vorfahrtsregeln eindeutig geregelt sind, wie an einem Zebrastreifen.

Unterschriftenliste in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle

Die Unterschriftenlisten sind in verschiedenen Stellen ausgelegt, für Eltern im Bildungszentrum, Grunschule und Kindergärten, für die Öffentlichkeit unter anderem in der Bibliothek, in der Tourist-Info, Buchhandlung Wälischmiller, Bäckerei Neumann und in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle. Noch vor Weihnachten sollen diese wieder eingesammelt werden und mit einem Begleitbrief an die Bahn geschickt werden. Weitere Adressaten sind Politiker in Stuttgart und Berlin.

Anita Fauser, Eltervertreterin am BZM-Gymnasium: "Bei uns haben sich in letzter Zeit verstärkt Eltern gemeldet." | Bild: Nosswitz, Stefanie

"Wir hoffen, damit Bewegung in die Sache zu bringen", sagt Ralph Spieth, Elternbeiratsvorsitzender des Schulverbundes. Sollte sich weiter nichts ändern, wäre dies nur der erste Schritt, so Spieth.

Ralph Spieth, Elternvertreter, Schulverbund: "Das Notprogramm der Bahn kann so nicht länger akzeptiert werden." | Bild: Nosswitz, Stefanie

Dass am Bahnübergang noch nichts Schlimmeres passiert sei, sei nur der Tatsache zu verdanken, dass die Autofahrer zugunsten der Kinder verzichten. "Deswegen funktioniert es", sagt Spieth. Nun werde aber eine rasche Lösung gefordert.