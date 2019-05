Selbstverständlich führt Ulrike Eitner keine Statistik. Fürs Erheben von Daten fände die Bäckereiverkäuferin auf dem Wochenmarkt auch kaum die Zeit. Gilt es hier doch vor allem, Kundenwünsche zu erfüllen. Kuchen einzupacken, die stets begehrten Seelen über die Stand-Theke reichen oder das leckere Bauernbrot. „Aber mir kommt es vor“, so erklärt Ulrike Eitner, „als hätten die Allergien zugenommen.“ Immer öfter werden Backwaren ohne Weizen verlangt. Immer häufiger erkundigen sich die Käufer nach den Zutaten. Gefragt wird auch nach dem Glutenanteil.

Für Allergiker und jene, die Gluten vermeiden möchten, hat Ulrike Eitner nun eine Alternative. „Unser neues Buchweizenbrot ist ganz frei von Weizenmehl“, erklärt sie. Glutenfreiheit komme hinzu. Und wer es ganz genau wissen will, für den schlägt sie nach im Ringbuch mit den Datenblättern zu den einzelnen Angeboten im Marktstand von „Zellerbäck“. Informationen gebe es überdies auf der Internetseite der Bäckerei. Ob Brötchen, ob Kuchen, ob Brot – zu jedem Produkt findet sich eine Zutatenliste und die Übersicht über Allergene.

Eine Bitte habe sie noch, erklärt Ulrike Eitner. „Erwähnen sie bitte, dass wir jetzt hier vor dem Bischofsschloss stehen.“ Seitdem einige Stände des Wochenmarktes ihre angestammten Plätze in der Marktstraße räumen mussten, damit die Feuerwehr im Notfall vorbeikommt, finden weniger Kunden zum dem Backwarenstand. Noch habe sich nicht herumgesprochen, dass der ein paar Schritte weiter um die Ecke steht.

Brot-Zucchini-Puffer

300 g Zucchini, 100 g Brotreste – zum Beispiel vom Buchweizenbrot, 3 Eier, eine halbe Lauchzwiebel, eine Knoblauchzehe, 60 g Mehl, 50 g Parmesan, etwas Petersilie, Pfeffer, Salz, Liebstöckel

Die Zucchini raspeln, das Brot in Würfel schneiden, Lauchzwiebeln zerkleinern, Eier, Knoblauch, geriebenen Parmesan vermengen, Mehl hinzu und gut würzen. In beschichteter Pfanne in Öl backen. Backzeit für jede Seite etwa zwei Minuten, mittlere Temperatur. Dazu bietet sich ein Salat an. Guten Appetit!