Und das Orchester "La Banda" aus Augsburg begleitet sie dabei auf seinen historischen Instrumenten und mit gleichfalls historischer Spieltechnik.

Bringen Bach zum Swingen – die Frauen des Musikfreunde-Chors. | Bild: Jörg Büsche

"Von historischer Aufführungspraxis kann man bei unserem Konzert trotzdem nicht sprechen", erklärt Uli Vollmer, Leiter des Musikfreunde-Chors. Denn: "Zu Bachs Zeiten haben noch keine Frauen mitgesungen." Deren Partien übernahmen Knaben-Stimmen. Als Solisten treten am vierten Advent neben Ina Weißbach (Sopran) Counter-Tenor Tobias Knaus, Tiago Oliveira (Tenor) und Francesco Ortega i Marti (Bass) auf.

Andrea Kahlo-Ringendahl begleitet den Musikfreunde-Chor bei dessen Probe. | Bild: Jörg Büsche

Im Theaterstudio des Markdorfer Bildungszentrums studiert der Musikfreunde-Chor stets seine Stücke ein. Die allermeisten Chormitglieder haben sich schon früher eingefunden. Gleich werden die Atem- und Dehnübungen beginnen. Das Arme-Auspendeln mit vorgebeugtem Rumpf und Lippen-Vibrieren-Lassen, die diversen Glissandi und Praktiken des Tönehaltens.

Die Sänger des Chors lassen die Musik erstrahlen. | Bild: Jörg Büsche

Und das werden dann – abgesehen von sehr kurzen Pausen – auch schon die letzten etwas lockereren Momente dieses langen Abends sein. Denn Chorleiter Vollmer hat seine 50 Sänger in die Pflicht genommen. "Stellt euch vor, das ist jetzt schon das Konzert am Sonntag", sagt er. Er verlange höchste Konzentration.

Stefanie Zeller, Chor-Sängerin: "Das Weihnachtsoratorium begleitet mich schon seit meiner Jugend. Ich finde es immer wieder schön, weil seine Stimmungen so wunderbar ausgeführt sind." | Bild: Jörg Büsche

Genau weiß Vollmer es nicht mehr. Auf der Website der Musikfreunde werden drei Aufführungen aufgezählt. Danach sang der Chor Bachs Weihnachtsoratorium zuletzt 2012, davor 2003 und 1998. Zweimal gaben die Musikfreunde die ersten drei Kantaten – so wie auch an diesem Sonntag.

Uli Vollmer, Leiter des Musikfreundechors: "Je mehr ich mich in die Partitur hineinknie, desto mehr kommt es mir vor, dass ich einem Genie über die Schulter blicken darf." | Bild: Jörg Büsche

Im Dezember 2012 sangen sie die Kantaten I, III, V und XI. "Gefühlt habe ich das Weihnachtsoratorium aber bestimmt schon fünf Mal dirigiert", erklärt Uli Vollmer. "Und immer noch entdecke ich Neues darin." Ungewohntes dürfte auch dem Publikum in der St.-Nikolaus-Kirche in Bachs Werk begegnen. "Wir liegen ja aufgrund unserer historischen Aufführungs-Orientierung am Barock einen halben Ton tiefer als heute üblich", erläutert Vollmer. Das kleinere Orchester erzeuge auch ganz eigene Klangfarben.

Rainer Kollmus, Chor-Mitglied: "Keine Frage, diese Musik ist schon anspruchsvoll. Aber gleichzeitig ist sie sehr, sehr eingängig. Man wird mitgerissen beim Singen – und auch beim Hören." | Bild: Jörg Büsche

"Ja schön!", freut sich Uli Vollmer und reißt dabei die Arme hoch. So hatte er es sich gedacht. Das hatte er mit "Zack!!" gemeint. Beim "Brich an, o schönes Morgenlicht" war der Chor ins Strahlen gekommen. Und das vom ersten Moment an. Kein Flackern – so blenden Suchscheinwerfer auf. Solche Illumination blendet – sogar, wenn sie rein akustischer Natur ist. Leuchtend helle Vokale – da liegt Trost, Freude. Der Chorleiter wirkt zufrieden. "Und vergesst nicht, euch immer wieder zu entspannen – da darf ruhig ein bisschen Swing in den Gesang rein." Weiter geht es mit Takt 43.

Eva Grafmüller, Vorsitzende der Musikfreunde und Chormitglieder: "Das Weihnachtsoratorium gehört für mich einfach zum Weihnachtsfest dazu. Mir geht diese Musik zu Herzen." | Bild: Jörg Büsche