Stelzende Elefanten, brennende Giraffen, schmelzende Uhren, fließende Gesichter – nicht alle diese Motive haben sie gewählt. Aber die Zehntklässer des BZM-Schulverbunds haben doch einiges aufgegriffen. Was der Maler Salvador Dalí auf die Leinwand gebannt hat, ist an sich schon herausfordernd genug, will man es kopieren. Die Schüler jedoch gehen einen großen Schritt weiter.

Leicht bewegt: Dalís Einhorn mit der Blüte. | Bild: Jörg Büsche

Sie übertragen Dalís „Soft Self Portrait“ – das sich dehnende Gesicht mit den Stecken darin und darunter – ins Räumliche. Die zweidimensionale Vorlage machten sie zur Grundlage für eine Skulptur. Und genauso verfuhren sie mit Dalís „Versuchung des heiligen Antonius“. Nur dass sie auf die nackte Verführerinnen tragenden Elefanten verzichteten – zugunsten des sich aufbäumenden Pferdes auf dem Gemälde. So grell und und so bunt wie die Fantasie des surrealistisch malenden Spaniers, so farbig und plastisch begegnen dem Betrachter die Schülerarbeiten.

Nadir hat Dalís Scheren-Paar gefallen. | Bild: Jörg Büsche

„Mir hat die Idee gut gefallen“, erklärt Nadir. Der 15-Jährige wählte Salvador Dalís geöffnete „Schere“. Sie ist ein Zwitterwesen zwischen Schneidewerkzeug und einem – wie bei dem spanischen Künstler typisch – anatomisch ziemlich korrekten nackten Frauen-Körper.

Selbstporträt mit Stöcken. | Bild: Jörg Büsche

Allen anatomisch-biologischen Regeln entgegen, stellt sich das Dalí‚sche „Selbstporträt“ dar, das Luisa und Marius, beide 15, als Aufgabe gewählt haben. Nase, Bart und Mund werden von einer Hand gehalten, während das linke Auge in der Luft schwebt. Das rechte fehlt – dafür schwebt neben der gleichfalls nicht vorhandenen Schläfe eine Art Ausrufezeichen. „Wir haben uns mit Draht und Holzstäbchen beholfen“, erklärt Marius die wundersame Gestalt. Und noch etwas erklärt der 15-Jährige: „Als wir mit unserem Projekt angefangen haben, da dachte ich, Pappmaschee sei doch was für die Grundschule.“ Inzwischen betrachtet er es als Material, mit dem sich hervorragend modellieren lässt.

Windmühle mit Insektenflügeln – das ist schon ziemlich surreal. | Bild: Jörg Büsche

„Der Projekt-Start war schon im vergangenen Schuljahr, in der neunten Klasse“, erklärt Kunstlehrerin Carolin Engels. „Wir“, das sind Carolin Engels, ihre Kunstlehrer-Kollegin Carmen Dollmann und die 65 Zehntklässler des BZM-Schulverbunds.

Carolin Engels und Carmen Dollmann, Kunstlehrerinnen am BZM-Schulverbund, leiteten ihre Schüler bei einem besonderen Kunstprojekt an. | Bild: Jörg Büsche

Die Dalí-Arbeiten entstehen also nicht im Normal-Kunstunterricht mit seinen knappen Stoff-Einheiten, sondern in einem mehrwöchigen Projekt. „Dieser Aufwand ist schon nötig – wenn man sich der Gedankenwelt Salvador Dalís annähern will und wenn man seine zweidimensionalen Arbeiten ins Dreidimensionale übertragen möchte“, erläutert Engels. Die allermeisten Dalí-Annäherungen seien bereits fertig. Nur an einigen werden noch Schatten und Lichter angemalt. Und demnächst, so verrät Carmen Dollmann wird es eine Vernissage für Mitschüler, Lehrer und Eltern geben.

Salvador Dalí

1904 als Sohn eines Notars in Katalonien geboren, zeigte Dalí schon früh sein malerisches Talent. Er studiert Kunst in Madrid, wird aber wegen politischer Äußerungen von der Akademie verwiesen. Er experimentiert mit verschiedenen Kunststilen, bis er sich ganz dem Surrealismus widmet, in dem Traum und Wirklichkeit verschwimmen – dies aber in einem figürlich präzise gemalten Kontext. Andere wichtige Surrealisten sind Max Ernst oder Rene Magritte. Gemein ist ihnen das kreative Spiel mit dem Unterbewusstsein.