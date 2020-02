Markdorf vor 3 Stunden

BZM-Gymnasiasten berichten von ihren Erfahrungen bei den Sozial-Praktika

Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten besuchen die Elft- beziehungsweise Zehntklässler des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) soziale Einrichtungen in der Region. Zwei Wochen lang absolvieren sie ein Praktikum in Krankenhäusern, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen.