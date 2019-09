Bisher haben sie alles richtig gemacht. Dass sie für den „Deutschen Engagementpreis 2019“ nominiert wurde, das hat die Markdorfer Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auf ihrer Webseite platziert. Auch appelliert sie an all ihre Anhänger und Freunde in den sozialen Medien, „jetzt für uns abzustimmen“.

Schließlich entscheidet beim „Deutschen Engagementpreis“ nicht allein die Jury, zusammengesetzt aus Wissenschaftlern, Experten und Repräsentanten der Zivilgesellschaft, sondern darüber hinaus auch noch das Publikum. Das hat die Möglichkeit, unter den 617 Wettbewerbsteilnehmern eigene Favoriten auszuwählen. Was im Falle des BUNDs Markdorf per Mausklick auf der BUND-Internetseite oder auf Facebook geht.

Hier nutzen Franz Beer, Heiner Bühler und Albin Ströbele vom sechsköpfigen BUND-Ortsgruppenvorstand noch einen weiteren Weg, den das Leitungsteam des „Deutschen Engagementspreises“ empfiehlt. Sie schalten die regionale Presse ein.

Ein Schritt, den Franz Beer als um so wichtiger erachtet, „da wir wenig medienaffin sind“. Womit er insbesondere den Vorstand der 1983 gegründeten Ortsgruppe anspricht. Das Durchschnittsalter der übrigen Mitglieder und Unterstützer lasse auch nicht vermuten, dass die sich besonders oft in den sozialen Medien tummeln. Deshalb der Aufruf über die Presse.

Das Anliegen ist klar. Alle, die finden, dass Artenschutz, die Arbeit an Umweltthemen und das praktische Bemühen um Klimaschutz vor Ort ein lobenswertes Unterfangen darstellen – und alle, die meinen, dass neben den vielen, vielen Wettbewerbsteilnehmern aus dem sozialen Bereich auch eine Gruppe ausgezeichnet werden sollte, deren ehrenamtliche Arbeit nur mittelbar der Gesellschaft zugutekommt, über den Erhalt von Umwelt und Natur – alle jene sollten im Netz für den BUND Markdorf stimmen. „Der Umwelt, dem Naturschutz brächte das einen ungeheuren Auftrieb – nicht nur in Markdorf“, hofft Franz Beer. Und ganz nebenbei wäre Markdorf bundesweit in aller Munde.