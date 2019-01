von Toni Ganter und Helmar Grupp

Markdorf – Ein Brummi-Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Bundesstraße 33 in Fahrtrichtung von Markdorf nach Ravensburg unterwegs gewesen und aus noch ungeklärter Ursache in der Ortsdurchfahrt von Leimbach gegen einen Baum geprallt. Dies teilte die Polizei auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Laut Polizei stürzte der Baum auf die Bundesstraße und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf beseitigt werden. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, ebenso das DRK und die Polizei.

Die Autos stauten sich bis zurück nach Markdorf. Ein Einbiegen aus dem Industriegebiet Richtung Ravensburg war nicht möglich. Wer in diese Richtung wollte, musste umkehren. | Bild: Helmar Grupp

Auf der B 33 bildete sich bereits wenige Minuten nach dem Unfall ein langer Stau, der sich seit der frühen Mittagszeit über rund zwei Stunden bis zurück in die Kernstadt zog. Eine Umfahrung war nur weiträumig möglich, entlang der Bundesstraße gab es kein Durchkommen. Wegen der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße 33 bei Markdorf-Leimbach für knapp zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 14.15 Uhr wurde die B 33 wieder frei gegeben, der Stau löste sich in der Folgezeit wieder auf.