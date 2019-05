von SK

Nachdem die Ergebnisse der Europawahl bereits vorliegen, stecken die Wahlhelfer derzeit mitten in der Prüfung der Kommunalwahlen.

Markdorf Europawahl: Grün ist in Markdorf die Farbe des Siegers

„Wir liegen gut in der Zeit“, sagt Klaus Schiele, Hauptamtsleiter am Montag um kurz nach 11 Uhr im Markdorfer Rathaus. Berthold Geiger, der am Sonntag als Wahlhelfer im Bildungszentrum im Einsatz war, rechnet damit, dass gegen 14 Uhr die Ergebnisse vorliegen sollen. Insgesamt sind 12 Stimmbezirke und vier Briefwahlbezirke auszuzählen.