Liebhaber von gezeichneten Bildergeschichten kommen in der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) auf ihre Kosten. Denn zusätzlich zum ohnehin schon recht breiten Angebot an Comics und Cartoons gibt es dort aktuell eine Ausstellung. "Graphic Novel & Weltliteratur" lautet der Titel der vom Tübinger Regierungspräsidium organisierten Wanderschau mit "graphischen Romanen", wie sich der englische Gattungs-Begriff für die ganz eigene Kunstform übersetzen lässt. Was vor noch gar nicht so langer Zeit verpönt war, weil vermeintlich den Prozess der literarischen Bildung hemmend, das betrachtet die Tübinger Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen heute als geeignetes Instrument zur Leseförderung.

"Mann ohne Eigenschaften" fast ohne Worte

Bei dem "Mann ohne Eigenschaften" in der Cartoon-Adaption von Nicolaus Mahler mögen sich da Zweifel einstellen, verzichtet Mahler doch fast völlig auf Wörter. Anders als Robert Musil, der Autor der Graphic-Novel-Vorlage, der auf über 1000 Seiten erzählt. Doch bleibe Mahlers "Musil-ohne-Worte" die große Ausnahme, wie Heike Fischer, Bibliothekarin am Bildungszentrum, versichert. Sie betreut die Ausstellung im Obergeschoss.

"Manche leben geradezu von ihren Dialogen"

Victor Hugos „Glöckner von Notre Dame“ etwa oder Kästners „Emil und die Detektive“ oder auch Albert Camus' „Der Fremde“ in den entsprechenden Comic-Übertragungen lebten geradezu von ihren Dialogen. „Das macht wirklich Lust auf weiterlesen – und aufs Bilder anschauen“, schwärmt die Bibliothekarin. „Mit den Graphic Novels hab‘ ich daheim schon die ganze Familie angesteckt.“

Markdorf Was lohnt zu lesen? Vier Bibliothekarinnen geben Lektüretipps für die Weihnachtstage Das könnte Sie auch interessieren

Auch Schullektüre wie Kafka als Graphic Novel

Heike Fischer erklärt, was mit Leseförderung gemeint ist. "Die Graphic Novels reizen, wecken Neugier, machen Lust auf mehr." Ein bisschen sei es wie mit dem Medium Film – früher ebenso verschrien wie der Comic. Doch mittlerweile gelten Filmadaptionen als mindestens so wertvoll wie die Vorlagen, auf die sie sich beziehen. Und Heike Fischer weiß von Kunden in der Bibliothek: "Viele, denen eine Geschichte im Kino gefallen hat, die lesen im Anschluss auch das Buch, die literarische Vorlage." Das gelte insbesondere für Werke, die vor Jahren als Schullektüre begegnet seien und nun als Graphic Novel begegnen. Und die plötzlich spannend sind. Zum Beispiel „Die Verwandlung“ nach Franz Kafka.

So anspruchsvoll wie vielseitig – das gezeichnete und getextete Angebot in der Graphic-Novel-Ausstellung. | Bild: Jörg Büsche

In anderen Ländern haben Graphic Novels ihren festen Platz

Unsere Nachbarn tun sich erheblich leichter. In Frankreich, Belgien, Italien oder den Niederlanden kommen niemandem so leicht Zweifel am künstlerischen Wert von Graphic Novels. In den Regalen der Buchhandlungen und Bibliotheken haben sie schon lange ihren festen Platz. Auch bezweifle dort niemand, dass Graphic Novels für alle Altersgruppen geeignet sind – nicht nur für Erwachsene oder nur für Kinder.

Tipp für Jugendliche: Goethes Faust von Flix

Oder für Jugendliche, für die Heike Fischer einen besonderen Tipp hat: den Goethischen Faust aus der Zeichenfeder von Flix. Doch Vorsicht, wer das Werk dann als Abitur-Thema wählt. Der Flix-Faust lebt in Berlin und fährt Taxi. Das könnte den Deutschlehrer irritieren.

"Einiges hatten wir ja auch vor der Ausstellung schon", sagt Heike Fischer. Doch sei die Nachfrage eher gering. Sie hofft, dass die neue Ausstellung die Nachfrage nach Graphic Novels steigern wird. "Bei den Beispielen aus der Ausstellung", versichert Heike Fischer, "wurde auf grafische und zeichnerische Qualität geachtet." Das gelte für „Moby Dick“ wie für den "Zauberer von Oz" – und für den "Mann ohne Eigenschaften" sowieso.

Die Ausstellung dauert bis Samstag, 19. Januar. Es gibt auch ein Preisausschreiben. Während der Weihnachtsferien ist die Bibliothek am 5. Januar von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Ab 7. Januar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.