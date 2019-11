Ist ein zehnjähriger Grundschüler in Friedrichshafen-Kluftern aus dem Bus geworfen worden oder selbst wieder ausgestiegen? Widersprüchliche Aussagen gibt es zu einer Busfahrt mit der Linie 12 des Stadtverkehrs Friedrichshafen vom Klufterner Rathaus nach Markdorf vor einigen Tagen.

Unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt

Der Vater des zehnjährigen Grundschülers berichtet, ein Busfahrer habe seinen Sohn rausgeworfen, nach Auskunft der Pressestelle des Stadtverkehrs ist der Junge hingegen selbst wieder aus dem Bus gestiegen. Aussage steht hier gegen Aussage.

Zehnjähriges Mädchen sei zum Bus gerannt

Nach Darstellung des Vaters wollte sein zehnjähriger Sohn um 15.35 Uhr mit dem Bus von der Grundschule nach Hause fahren. Als der Bus gekommen sei, habe er den Fahrer gefragt, ob dieser ein paar Sekunden warten könne, da ein gleichaltriges Mädchen angerannt kam und ebenfalls noch mitfahren wollte.

Angeblich wollte Busfahrer nicht warten

Der Busfahrer habe den Jungen daraufhin mit den Worten „raus hier“ des Busses verwiesen und sei losgefahren. Der Junge sei weinend zu Schule zurückgegangen, wo noch ein Lehrer war, der die Mutter informierte, dass das Kind dort abgeholt werden könne. „So ‚was geht gar nicht“, befindet der Vater: „Ich glaube meinem Sohn.“ Er beschwerte sich bei der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) in Ulm. Die RAB stellt die Fahrer.

Andere Darstellung von RAB in Friedrichshafen

Auf unsere Nachfrage beim Stadtverkehr gab es von der RAB in Friedrichshafen eine andere Darstellung: Danach sei der Bus an der Haltestelle Rathaus Kluftern mit einer Verspätung von einer Minute und 18 Sekunden angekommen. An der Haltestelle habe der Junge den Busfahrer gefragt, ob der noch auf ein Mädchen warten könnte.

Der Junge sei selber ausgestiegen

Der Fahrer habe allerdings keine Personen im Spiegel erkennen können und daraufhin in einem normalen Ton den Jungen gefragt, ob er mitfahren möchte. Auf die Frage habe der Junge mit „nein“ geantwortet und sei ausgestiegen.

RAB: bislang keine Beschwerden über Busfahrer

Die RAB verweist darauf, dass es an der Haltestelle keine Haltebucht gibt, sodass der Bus den Verkehrsfluss behindert, wenn er länger stehen bleibt. Das Fahrpersonal sei im Umgang mit Fahrgästen geschult und über den Busfahrer habe es bisher keine Beschwerden gegeben.