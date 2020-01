Die Stadt macht in der Straße Am Sportplatz einen Kehrtschwenk: Sofern die untere Verkehrsbehörde im Landratsamt zustimmt, wird dort vermutlich bereits recht zeitnah ein durchgehendes Parkverbot auf der rechten, westlichen Fahrbahnseite, von der Einmündung Ensisheimer Straße bis zur Unteren Breitwiesenstraße, eingerichtet werden. Dies bestätigte Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess auf Anfrage des SÜDKURIER.

Ein entsprechendes Schreiben des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen liegt bereits im Landratsamt vor und wird derzeit geprüft. Einen formellen Antrag der Stadt an die Kreisbehörde gebe es nicht, sagte Hess. Er gehe davon aus, dass das Landratsamt der Argumentation des RP folgen werde, werde aber diesbezüglich nochmals nachhaken, sagte er.

Tübingen argumentiert mit dem neuen Kindergarten

Das RP begründet die Notwendigkeit des Parkverbotes mit Blick auf den im Bau befindlichen neuen Kindergarten Markdorf-Süd und dem zugenommenen Parkverkehr nachmittags und abends. Dadurch komme es zu „Konfliktsituationen, Rückstau oder Befahren des Gehweges“, heißt es in einem Schreiben des RP. Diese Erkenntnisse bestätigt Hess.

Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess: Stadt befürwortet Umsetzung

In einer weiteren Verkehrsschau am 11. Dezember sei dies auch von der Stadt festgestellt worden. Daher befürworte nun auch die Stadt, im Gegensatz zur bisherigen Sicht, ein solches Parkverbot. Stimme das Landratsamt zu, stehe einer zeitnahen Umsetzung nichts entgegen, so Hess.

Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess.

Anwohner Wolfgang Scharfenberger sieht sich bestätigt

Angestoßen hatte die Debatte der Anwohner Wolfgang Scharfenberger (wir berichteten am 16. November), der sich in dieser Sache auch ans RP gewandt hatte. Das dortige Verkehrsreferat hatte ihm bereits Mitte Dezember in seinem Anliegen Recht gegeben.