von Christiane Keutner

„Seestern, Hai, egal was dir gefällt, tauch ab in unsere Unterwasserwelt“, empfiehlt das Motto der diesjährigen Markdorfer Ferienspiele. So tauchen 139 Kinder auf der Weiherwiese ab und erforschen, aufgeteilt in die Gruppen der Delfine, Krabben oder Rochen, die Möglichkeiten wasserbezogener Themen, spielen und nehmen täglich wechselnde Bastelangebote wahr.

Gefährlicher Tiger: Hinter der aufgemalten Maske verbirgt sich Ramez. | Bild: Christiane Keutner

Gipshände zum Erschrecken oder als Deko

Sogar Jungen nehmen die Kreativ-Miniworkshops gerne an. Zum Auftakt werden beispielsweise Schatullen mit Mosaiksteinen beklebt. Einen Stand weiter scharen sich ganz viele Kinder um Nina Kirchhoff. Sie wickelt ihnen Gipsverbände, bevorzugt um Hände.

Nach dem Trocknen können sie abgenommen und mit nach Hause genommen werden. „Kinder finden die ganz arg lustig, weil sie damit die Eltern veräppeln können“, sagt Kirchhoff. Anna meint: „Damit kann man die Eltern und Nachbarn an Halloween erschrecken.“ Die Achtjährige schlägt vor, die Gipshand als Dekoration auf den Tisch zu stellen – wenn man die echte, zuvor mit Fettcreme eingeschmierte Hand jemals wieder rausbekommt: „Sonst muss man den Gips halt an den Baum schlagen.“

Einmal auf der Gummi-Erde gehüpft werden: Das macht Tobi, unterstützt von Ida Hatger, Dennis und Moritz Beder bei den Ferienspielen auf der Weiherwiese sichtlich Spaß. | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Für die Freundinnen Leni und Svenja ist das die dritte Station. Sie haben bereits Fischmagnete gebastelt und T-Shirts gebatikt: „Das ist schön, weil man dann ein Andenken an die Ferienspiele hat“, sagt Lena, die zur Gruppe der Quallen gehört. Auf dem aus Karton gebastelten Tier prangt ihr Name. Svenja freut sich am meisten auf den Ausflug ins Spieleland, der mit der Stadtrallye und der wetterabhängigen Wasserolympiade zu den Höhepunkten der Ferienspiele gehört.

Auch für Leiter und Helfer besonders

Nicht nur die Kinder sind ganz begeistert von den Ferienspielen, sondern auch die Gruppenleiter wie etwa Dennis Wagner. Der 17-Jährige ist als Leiter bereits das dritte Mal engagiert, als Kind war er vier Mal dabei: „Mir hat es gefallen, eine Woche zu basteln, mit Gleichaltrigen zu spielen, rumzurennen und als Leiter mit den anderen etwas zu unternehmen.“ Klar habe man Verantwortung. Mit drei Leitern und zwei Helfern muss er 13 Kinder im Griff haben. Das kann herausfordernd sein, sagt Wagner. Aber zu fünft könne man sich aufteilen.

„Schon als Kind wollte ich mal Helferin und Leiterin bei den Ferienspielen werden. Ich finde es schön, meine Zeit zu opfern für etwas, was anderen etwas bringt“, sagt Helferin Ida Hatger. | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Das Helfersystem sieht vor, dass jemand nach zwei Jahren Helfertätigkeit im dritten Jahr Leiter sein kann. Ida Hatger steht auf Helferstufe 1. Schon als Kind wollte sie später mal Leiterin werden. Die Woche Urlaub ist für sie kein Opfer: „Die Ferien sind sechs Wochen und ich will nicht die ganze Zeit zuhause herumliegen und nichts machen. Wenn man seine Zeit opfern kann für etwas, was den anderen was bringt, ist das toll“, sagt Hatger. Die Arbeit mit den Kindern sei „eigentlich entspannend“. Und die etwas anstrengenderen Teilnehmer? „Das bringt Dynamik rein.“

Im Kreis „Ambambie“, hier begleitet von Julius Bäder, Lena Jäger und Danny Brecht (von links), geht es etwas ruhiger zu. | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

„Wir sind wie eine Familie“, beschreibt Leiterin Alena Mayer. Die Umsitzenden nicken. Für die 23-Jährige sind die Ferienspiele mittlerweile wegen den Kindern und dem Team eine „Herzenssache“. Insgesamt leiten 20 Helfer im Alter von 14 bis 16 Jahren sowie knapp 40 Leiter im Alter von 14 bis 30 Jahren die Teilnehmer an. Die Hauptarbeit wird weit im Voraus vom Planungsteam, bestehend aus Thomas Benz, Martin Kehrer, Lorena Romano, Jens Mink, Max Wildi und Alena Mayer, übernommen. „Das machen sie hervorragend“, sagt Jugendbeauftragter Jan Münzer.

Markdorf Countdown für die Ferienspiele Das könnte Sie auch interessieren

Kartoffeln im Akkord für die Suppe schälten (von links) Jessica Seifried, Natalie Frei, Hasret Cicek und Lorena Hund. | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Spiel und Spaß machen hungrig. Täglich gibt es frisches Essen, zweimal wird selbst gekocht. Gegen Ende des ersten Tages sieht man in müde, aber sehr zufriedene Gesichter. Nach Basteln und Herumtollen, Volleyball und Frisbee-Spiel lässt es sich gemütlich auf einem überdimensionalen, aufgeblasenen Wassertier ausspannen. Und bereits jetzt bedauern einige Kinder, dass am Freitag schon Schluss ist.