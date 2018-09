Markdorf vor 1 Stunde

Ausgelassene Stimmung beim Ittendorfer Herbstklopfen

Das Ittendorfer Herbstklopfen bot am Sonntag bei prächtigem Wetter ebensolche Stimmung und somit einen wahrlich goldenen Start in den Herbst. Das Fest, das erstmals bereits am Samstag begann, kam gut bei den Besuchern an.