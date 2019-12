In einigen Tagen ist Weihnachten. Höchste Zeit also, sich nicht nur Gedanken über einen Baum zu machen, sondern diesen am besten auch schon zu besorgen. In und um Markdorf gibt es einige Verkaufsstellen für Christbäume, in diesem Jahr hat der SÜDKURIER stellvertretend für alle Verkäufer den Biolandhof Bodensee in Stehlinsweiler besucht.

Hier verkaufen Christian Geßler und Nathalie Sauter Bäume. Vor rund 60 Jahren hat Geßlers‘ Opa eine alte Viehweide, die für die Tiere zu steil war, zur Christbaumplantage umgewandelt.

Rund 5000 Bäume auf einem Hektar Fläche

Auf einem Hektar Fläche wachsen rund 5000 Bäume, so Christian Geßler. Für den 30-Jährigen war es als Kind etwas ganz Besonderes den Großeltern beim Verkauf der Bäume zu helfen, heute unterstützt die Oma ihren Enkel.

Christian Geßler vom Biolandhof Bodensee in Stehlinsweiler verkauft Christbäume. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auf der Suche nach dem „perfekten“ Baum ist die Wahrscheinlichkeit also groß, dass man in Stehlinsweiler fündig wird. Wie sieht eigentlich der „perfekte“ Baum aus? „Das empfindet jeder Kunde zum Glück anders“, sagt Christian Geßler, der Bäume in einer Größe von 50 Zentimeter bis rund 2,30 Meter im Angebot hat.

Beliebteste Sorte ist die Nordmanntanne

Die beliebteste Sorte ist die Nordmanntanne, sie macht rund 85 Prozent des Sortiments aus. Für draußen eignet sich die Rotfichte, Geßlers Favorit ist die serbische Fichte. „Unten silber, oben grün. Die Nadeln halten gut und sie riecht einfach toll.“ Die meisten Bäume kosten zwischen 20 und 40 Euro.

Hier werden rund um Markdorf Christbäume verkauft Christan Geßler und Nathalie Sauter, Biolandhof Bodensee in Stehlinsweiler, Montag bis Donnerstag ab 13 Uhr, Freitag bis Sonntag, 9 bis 17 Uhr, Tel. 01 76/82 00 20 43. Familie Braun-Widemann, Hundweilerhof 6 in Ittendorf, montags bis samstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Tel. 0 75 44/7 33 86. Andreas Brutsch, Paradiesweg 1a in Möggenweiler, Tel. 0 75 44/59 31, 8.30 bis 18.30 Uhr. Familie Franz und Rudolf Müller, Tannenbühlhof 1 in Bermatingen-Wangen, von 8 bis 17 Uhr. SV Bermatingen , Sportlerheim, Jahnstraße 12 in Bermatingen, Montag bis Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Familie Rist vom Hansenhof, Vorderharresheim 9 in Deggenhausertal, täglich von 9 bis 18 Uhr, Tel. 0 75 56/92 91 87. Familie Arnold, Bergblick 40/42 in Friedrichshafen-Kluftern, Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, am dritten Adventwochenende, 10 bis 18 Uhr, Tel. 0 75 44/95 12 99. Erich Michal und Stefanie Bentele, St. Antoniusstraße 17/1 in Salem-Oberstenweiler, 14., 20 und 21. Dezember, Tel. 0 75 44/57 37.

Kunden ist Nachhaltigkeit wichtig

Die Kunden, die auf den Biolandhof kommen, interessieren sich für die Bäume, möchten wissen, wo sie herkommen. „Die Nachhaltigkeit wird wichtiger und wir freuen uns, dass unsere Bäume aus unserem eigenen Anbau so gut nachgefragt werden“, so Geßler.

Aufzucht der Bäume ist Handarbeit

Die Bio-Christbäume wachsen naturnah, ohne jeglichen Pflanzenschutz oder Dünger. Nach 12-jährigem Wachstum freuen sich die chemiefreien Bäume auf ihr Dasein als Christbaum im Wohnzimmer. Die Aufzucht der Bäume bedeutet Handarbeit.

Die Setzlinge kauft Christian Geßler in einer Baumschule, dann beginnt die Arbeit auf dem Feld. Rund 600 Bäume werden jährlich gesetzt. Die Pflege der Bäume übernehmen die Schäfchen. Eine spezielle Rasse – die Shropshire-Schafe – mäht das Gras um die Bäume und lässt gleichzeitig das Nadelholz unangetastet.

Die Shropshire-Schafe übernehmen die Pflege der Bäume. Sie mähen das Gras um die Bäume und lassen gleichzeitig das Nadelholz unangetastet. | Bild: Sauter, Nathalie

In den vergangenen Jahren hat der junge Landwirt, der hauptberuflich bei ZF arbeitet, auch Rückschläge hinnehmen müssen. 2017 hat aufgrund der Trockenheit keiner der Jungbäume überlebt, es gab einen Ausfall von 100 Prozent, 2018 sei ebenfalls vieles kaputt gegangen. „Sie brauchen einfach viel Feuchtigkeit, da entstehen immer wieder Schäden“. 2019 habe sich die Situation leicht verbessert.

Weihnachtsbaum von Wärmequelle fernhalten

Wenn der Baum gekauft ist, rät Christian Geßler, diesen auf jeden Fall ins Wasser zu stellen – egal ob im Freien oder bereits im Wohnzimmer. Den Baum sollte man wenn möglich nicht vor der Heizung oder einer anderen Wärmequelle platzieren. „Der frische Baum lebt weiter und fühlt sich bei Wärme und Trockenheit einfach nicht wohl“, erklärt er.

Gänse müssen vorbestellt werden

In der Nähe der Christbaumplantage haben rund 100 Weidegänse für ein halbes Jahr ihr Zuhause. Sie werden nur ganz wenig zugefüttert, sondern mobil gehalten, sodass sie sich nur von frischem Gras. Die Gänse können vorbestellt und am 23. Dezember abgeholt werden.

Die Weidegänse leben sechs Monate auf dem Hof. Sie werden kaum zugefüttert und mobil gehalten. | Bild: Sauter, Nathalie

Wer an diesem Tag dann erst noch einen Baum besorgen möchte, für den könnte es eng werden. Die Nachfrage ist groß, das Angebot dann meist ausverkauft.

Bei Christian Geßler und Nathalie Sauter steht noch kein Baum im Wohnzimmer. „Unser perfekter Baum ist der, der am Ende übrig bleibt“, so Geßler.