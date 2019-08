von Kerstin Oettle

„Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.“ Dieses Sprichwort würde Markus Mock so unterschreiben, gleichzeitig will der Landwirt aber auch die Leidenschaft, die für ihn und seine Mitarbeiter dahintersteckt, nicht unerwähnt lassen. Wie weit diese Leidenschaft gehen kann, wurde am Wochenende beim zweiten Mox-Weekend auf dem Stüblehof deutlich.

Bis zu 45 Liter Milch am Tag

65 Kühe, Rinder und Kälber wurden der landwirtschaftlichen Fachwelt zum Verkauf angeboten. Alle Tiere entspringen der Holsteinzucht, für die Familie Mock bereits seit Generationen sowie über die Ländergrenzen hinaus bekannt ist.

Dabei handelt es sich um reine Milchkühe. Jede einzelne Kuh produziert bis zu 45 Liter Milch am Tag. Um solch eine Kuh aus der Mox‘schen Zucht zu erwerben, kamen die Käufer schon früh am Samstagmorgen zum Markdorfer Hof.

Landwirt Markus Mock (Siebter von links) veranstaltete mit seinem Team das zweite Mox-Weekend auf seinem Stüblehof. Der Züchter ist mit seinen Holsteinkühen über die Ländergrenzen hinaus bekannt. Das rote Rind im Vordergrund war das teuerste Tier am Wochenende und verließ den Hof für 10 000 Euro. | Bild: Kerstin Oettle

Stall und Tiere waren von vielen Helfern herausgeputzt worden. Die weiteste Anfahrt für den Kauf einer Holsteinkuh hatte ein Landwirt aus Dänemark, es kamen aber auch Käufer aus Norddeutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz. Das teuerste Tier war das rote Rind und ging für 10 000 Euro durch die Stalltür.

Dahinter steckt viel Arbeit

Landwirt Markus Mock zeigte sich sehr zufrieden mit dem Wochenende. „Wir hatten bereits am Samstagnachmittag unser Verkaufsziel erreicht“, berichtet der Veranstalter lächelnd.

„Durch unsere Tradition der Holsteinzucht und dem damit verbundenen überregionalen Bekanntheitsgrad, erwarten die Käufer Tiere von sehr guter Qualität – und das ist auch unser Anspruch“, betonte Mock.

Die Kühe beim Mox-Weekend. | Bild: Kerstin Oettle

Diese lassen sich nicht am Band produzieren. Ganz im Gegenteil: „So hochwertige Kühe bedeuten hochwertige Arbeit an 365 Tagen im Jahr. Dazu kommt noch ganz viel Herz und Leidenschaft“, fügt der Züchter hinzu.

Warteschlange am Melkstand. Die Holsteinkuh zeichnet sich durch den hohen Milchertrag aus. | Bild: Kerstin Oettle

Vermutlich werde man das Mox-Weekend ein Jahr aussetzen, „um im Jahr darauf wieder eine große Anzahl an Tieren in dieser hohen Qualität und Wertigkeit unseren Käufern anbieten zu können“, erklärt der dreifache Familienvater Mock. Für den geselligen Teil sorgte die Stadtkapelle Markdorf, in der Landwirt Mock Klarinette spielt.