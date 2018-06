Auf die Enttäuschung am Mittwoch über den Verlauf des "großen" Turniers in Russland soll ein umso schöneres und erfolgreiches regionales Turnier folgen: Diesen Wunsch gab Bürgermeister-Stellvertreterin Christiane Oßwald (Mitte) am Donnerstagabend SC-Markdorf-Fußballchef Gerhard Klank (rechts) und den Vertretern der teilnehmenden Vereine für den 30. Markdorf-Cup des SC Markdorf mit auf den Weg. Traditionell hatte die Stadtverwaltung die Fußball-Funktionäre zu ihrem "Kick-Off"-Abend ins Rathaus eingeladen, bei kühlen Getränken und Snacks. In den Gehrenbergsportanlagen rollt dann ab Sonntag, 15. Juli, wieder der Ball. Mit dem Spiel des gastgebenden SC Markdorf gegen den FC Rot-Weiß Salem um 10.30 Uhr erklingt der Anpfiff für den Markdorf-Cup 2018. Das Endspiel findet am Freitag, 27. Juli, statt. Während des Turniers sorgt der SC Markdorf auch wieder für ein buntes Programm für die ganze Familie. gup/Bild: Helmar Grupp

