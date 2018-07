Markdorf – Wann hat man das schon einmal: Eine exklusive Führung mit dem Bauamtsleiter der Stadt durchs Bischofsschloss? Knapp 20 interessierte Bürger hatten am vergangenen Mittwoch die Gelegenheit wahrgenommen und ließen sich von Michael Schlegel und Bauverwaltung-Mitarbeiterin Salome Kimmig durch das historische Gemäuer führen – vom Keller bis in die oberen Stockwerke, vom Hauptgebäude in die Scheuer und an die historische Stadtmauer. Knapp zweieinhalb Stunden dauert eine solche öffentliche Bürgerführung, die die Stadt im Nachgang zur Vorstellung der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung des geplanten Rathausumzugs im Gemeinderat am 13. Juni nun anbietet. Drei weitere Führungen werden noch stattfinden, wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden (siehe Infokasten).

Eine geballte Fülle an Informationen bekommt man in diesen mehr als zwei Stunden, zur Bausubstanz ebenso wie zur Historie als auch zu den konkreten Umbauplänen. In diesen spielen die Themen Barrierefreiheit und Brandschutz eine große Rolle. "Bei solch einem historischen Gebäude ein heikles Thema", bekannte Schlegel – nicht zuletzt, weil es gilt, die gesetzlichen Anforderungen mit den strengen Auflagen des Denkmalschutzes zu vereinen. So lassen etwa die baulichen Zwänge bei der Barrierefreiheit nur eine Umsetzung der Euro-Norm, nicht aber der DIN-Norm zu. Ein Umstand, den SPD-Fraktionschef Uwe Achilles auch schon im Gemeinderat kritisiert hatte. Die Euro-Norm ist aber längst nicht so handicap-freundlich wie die deutsche Richtlinie. Die Folge: Der Aufzug wird für breite, elektrische Rollstühle nicht befahrbar sein. Ein Problem, über dessen Lösung man sich in der Verwaltung sicherlich noch Gedanken machen wird. Ein Angebot zum Umstieg in einen schmaleren Rollstuhl im Entrée wäre eine Option, die man andenken könnte.

"Es ist eine barrierefreie Erschließung in eingeschränkter Form, aber sie ist rechtlich zulässig", informierte Schlegel. "Kein Hexenwerk" hingegen seien die Stuckdecken, die teils saniert werden müssen. "Leerstand ist kein Erhalt": Mit dieser klaren Aussage hatte sich Schlegel bereits zu Beginn der Führung gegen die Argumentation der Umzugskritiker gewandt, man könne mit einer Entscheidung, was mit dem Schloss geschehe, durchaus noch einige Jahre zuwarten. Wie intensiv die Vorarbeiten bis zur Entwurfsplanung waren, verdeutlichte der Bauamtsleiter: "Sagenhaft" sei die Zahl der Besprechungen gewesen, mit dem Landratsamt, der örtlichen GVV-Baurechtsbehörde, mit dem Denkmalschutz. Positiv ins Gewicht gefallen sei, dass die erste Sanierung zum Hotel in den 80ern qualitativ gut gemacht worden sei. Doch auch beim Denkmalschutz bleibt die Zeit nicht stehen: Auf die Frage, wie es denn sein könne, dass trotz denkmalgerechter Sanierung vor 30 Jahren nun doch wieder so vieles herausgerissen oder neu gemacht werden müsse, sagte Schlegel, dass sich sowohl Denkmal- als auch Brandschutz seither weiterentwickelt hätten. Deswegen müssen auch die Stahlträger in den Decken wieder entfernt werden. Im Falle eines Brandes würden sie sich glühend erhitzen.

Schlossführungen Drei weitere kostenlose öffentliche Führungen durchs Bischofsschloss bietet die Stadt Markdorf interessierten Bürgern an. Jeweils am Mittwoch, 11. Juli, und 18. Juli, von 17 Uhr bis 19/19.30 Uhr und am Donnerstag, 12. Juli, von 10 Uhr bis 12/12.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist pro Führung auf 20 Personen begrenzt. Ob noch Plätze frei sind, erfährt man bei der Stadtverwaltung. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Tel. 0 75 44/500-274 (Salome Kimmig) oder per E-mail unter s.kimmig@rathaus-markdorf.de oder Tel. 0 75 44/500-276 (Monika Schneider), E-Mail: m.schneider@rathaus-markdorf.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein