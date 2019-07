von Andreas Lang

Die Bürgerfragestunde der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde zur Plattform für heftige Diskussionen rund um das Pfingstmusikfest. Zwei Anwohner kritisierten den Lärmpegel sowie die Dauer der Veranstaltung.

Musik bis 4 Uhr morgens?

Ein Nachbar stellte die Behauptung in den Raum, dass die Bands bis morgens um 4 Uhr gespielt hätten. Er habe mit einem speziellen Gerät den Lärmpegel gemessen. Das Ergebnis habe gezeigt, dass der Geräuschpegel neben seinem Bett so hoch gewesen sei, wie es eigentlich nur vor seiner Haustüre zulässig sei.

Anwohner schlägt Verlegung der Veranstaltung auf Bolzplatz vor

Der andere Anwohner beklagte, dass das Fest vor einigen Jahren von drei auf vier Tage verlängert wurde, wofür er kein Verständnis habe. Er sehe sich gezwungen, während der Festtage zu verreisen. Die Wertmarken, die man vom Veranstalter, dem Musikverein Riedheim, als Entschädigung für die Belastung bekomme, stünden da in keinem Verhältnis. Er fragte, warum man das Fest nicht auf den Hepbacher Bolzplatz verlegen könne.

Ortsvorsteher und Bauamtsleiter stellen sich hinter Musikverein

Ortsvorsteher Hubert Roth und Bauamtsleiter Michael Schlegel zeigten zwar Verständnis für die verärgerten Anwohner, stellten sich aber beide hinter den Musikverein. „Der Verein macht eine ausgezeichnete Jugendarbeit und ist ein wichtiger Kulturträger bei vielen Veranstaltungen in unserem Ort“, erklärte Roth. Die Kosten dafür, so eine Jugend- und Vereinsarbeit zu leisten, seien enorm hoch. Daher benötige der Verein dieses Fest dringend, da er sonst kaum eine Chance habe, zu überleben. Zudem sei die gesamte Infrastruktur für diese festliche Veranstaltung, Strom- und Wasseranschluss etwa, für viel Geld eigens an diesem Platz installiert worden. Roth sagte auch, er bezweifle, dass die Bands bis 4 Uhr morgens spielen würden.

Vereinsmitglied Armin Arnegger: Bolzplatz als Veranstaltungsort zu klein

Hierzu nahm Ortschaftsrat Armin Arnegger (CDU) Stellung. Er ist selbst Mitglied im Musikverein. „Unsere Bands spielen garantiert nicht länger als bis zur erlaubten Uhrzeit, höchstens bis 2 Uhr“, versicherte er. Ein Wechsel des Veranstaltungsorts sei nur sehr schwer bis gar nicht möglich. Der Hepbacher Bolzplatz sei zu klein und habe keine passende Infrastruktur, um ein Fest dieser Größenordnung auszurichten. Zudem könne man am aktuellen Veranstaltungsort die Kühlmöglichkeiten des Feuerwehrhauses nutzen, was weiteren Platz einspare.

Roth appelliert an Anwohner, das Gespräch mit dem Verein zu suchen

Protokollführerin Marlene Friedel sagte ebenfalls, dass es keine Erlaubnis seitens der Stadt gegeben habe, bis 4 Uhr morgens zu spielen. Sie fülle die Anträge selbst aus und könne garantieren, dass die Spielzeit nicht länger als bis 2 Uhr genehmigt werde. Roth appellierte an die Anwohner, Verständnis zu zeigen und das Gespräch mit dem Verein zu suchen. „Wenn wir alles verbieten, haben wir bald keinen Verein mehr, der solche Feste veranstaltet, womit auch viel Kultur und das Miteinander im Dorf verloren gehen würde.“