Markdorf (büj) Nicht nur zur Osterzeit rät Gerhard Lippner zu Lamm. Das Fleisch von seinen französischen Milchschafen schmecke durchaus auch während der Weihnachtzeit, aber auch noch nach Mariä Lichtmess oder Epiphanias, sagt der Schafzüchter aus Taisersdorf. Er erklärt auch, warum es besonders zart ist. "Es stammt von Weidelämmern, die die ersten sechs Wochen nicht von ihren Müttern getrennt werden." Was bedeutet, dass sie Tag für Tag nur frisches Gras fressen. "Deshalb wachsen sie zwar etwas langsamer als Tiere, die im Stall gehalten werden, dafür ist ihr Fleisch aber um vieles zarter."

Scharf anbraten

Gerhard Lippner empfiehlt, das Lamm-Fleisch recht scharf anzubraten – bei moderatem Zusatz von Gewürzen: Thymian und Rosmarin. Dann gehe es in den Ofen. Dies bei niedriger Temperatur zwischen 100 und 120 Grad, wobei es keineswegs etwas ausmacht, wenn das Fleisch etwas zu lange erhitzt wird.

Kein Knoblauch

"Kein Knoblauch", warnt Schafzüchter Lippner jedoch. Die in Frankreich gebräuchliche Version mit viel Rosmarin, viel Honig und noch mehr Knoblauch habe ihre Tücken. "Der Knoblauch fördert, was man bei Lamm lieber vermeiden möchte", so Lippner, "diese gewisse Strenge." Eben diese Strenge macht auch, dass Lamm gar keinen so guten Ruf hat, wie es sein Geschmack und seine Zartheit eigentlich verdient hätten, sagt der Züchter. "Das rührt noch von der sogenannten schlechten Zeit her", erläutert Gerhard Lippner. Während des letzten Krieges und in den Jahren danach seien oftmals alte Tiere geschlachtet worden. "Und es hieß: das schmeckt bockelig." Womit denn jene typische herbe Schärfe gemeint ist, die die Geschmacks-Nerven – und nicht nur die – strapaziert.

Ein Weiteres komme hinzu, erklärt der Schafzüchter. "Beim Schlachten der Lämmer muss man unbedingt auf Hygiene achten." Kämen auch nur ein paar Flusen vom Fell ins Spiel, sei es geschehen um den Geschmack. Das Fleisch hat dann die strenge Note. Gerhard Lippner schlachtet nicht selber. Er überlässt es einem Metzgermeister aus dem benachbarten Heiligenberg. Der dann doch die größere Routine habe, sagt der Schafzüchter.