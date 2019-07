Wie Architekten arbeiten, wie sie entwerfen, planen und warum sie Räume wie gestalten, das konnten Besucher im Rahmen des Tags der Architektur der Architektenkammer im Bodenseekreis erfahren. Drei Büros in Langenargen, Überlingen und Markdorf beteiligten sich. In der Gehrenbergstadt hatte Architekt Gerhard Lallinger von „W3 Architekten“ zur Besichtigung seiner Arbeitsräume in der Winzergasse geladen.

Keine trennenden Wände, dafür Blickachsen auf den verschiedenen Ebenen im Inneren der Winzergasse 3. | Bild: Jörg Büsche

Drei Stationen im Bodenseekreis

Unter den Besuchern war auch Heidelinde Härle aus Kluftern. „Ich bin hier schon öfter vorbeigegangen und habe es von außen bewundert“, erklärte sie. Das Gebäude in der Winzergasse ziehe die Blicke einfach an. „Jetzt habe ich es von innen gesehen – und bin noch mehr begeistert“, sagte die Besucherin beim Hinausgehen. Heidelinde Härle gehörte zu dem guten Dutzend Teilnehmern am Tag der Architektur. Auch sie ist am Morgen der Einladung der Bodenseekreis-Kammergruppe gefolgt, zum Busparkplatz beim Graf-Zeppelin-Haus gekommen und von dort aus nach Langenargen mitgefahren. Zweite Station war Markdorf. Wo Gerhard Lallinger seine Wohn- und Arbeitsräume in der Winzergasse zeigte.

Überlingen Hier entsteht Neues für Überlingen: Spektakuläre Luftbilder zeigen Fortschritt der Großbaustellen Das könnte Sie auch interessieren

Große Fenster ermöglichen Kommunikation auf Augenhöhe

69 Quadratmeter misst die Grundfläche der Winzergasse 3. Das Lagergebäude, das zuvor dort stand, hat der Architekt abreißen lassen. „Die Fenster haben wir groß gemacht“, erläuterte Lallinger. So entstehe ein Blickkontakt zwischen Bewohnern und Passanten, das aber gewissermaßen auf Augenhöhe. Denn der Hineinblickende sehe, dass zurückgeschaut wird. Solches Kommunizieren gebe es nicht bei kleinen Fenstern.

Blickbeziehungen aus dem kleinen Stadthaus in der Winzergasse. | Bild: Jörg Büsche

Wie Räume ihre Bewohner prägen

Das Büro W3 Architekten stellte neben dem kleinen Stadthaus in der Winzergasse noch weitere Projekte vor. Die Ausgangsfrage beim Tag der Architektur lautete: Wie prägen Räume deren Bewohner beziehungsweise Nutzer? Anhand dieses Leitfadens erläuterte Gerhard Lallinger, welche Überlegungen er bei verschiedenen Projekten angestellt hat. Die Palette umfasste Wohnhäuser, umgenutzte Scheunen, reichte von denkmalgeschützten Hotels über Wohnensembles bis hin zur Mittleren Kaplanei, deren Sanierung im vergangenen Winter abgeschlossen wurde.