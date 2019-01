von Angelina Sortino

Nach sehr milden Temperaturen an den Feiertagen soll es nun ein wenig winterlicher werden. Es sind leichter Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt angesagt. Stefan Mutter und seine Mitarbeiter vom Bauhof sorgen in Markdorf dafür, dass die Straßen auch bei Schneefall und Eis sicher sind. Doch was macht der Winterdienst eigentlich an milden Wintertagen? Der SÜDKURIER ist dieser und einigen weiteren Fragen auf den Grund gegangen.

Welche Aufgaben hat der Winterdienst, wenn kein Schnee geräumt werden muss? Neben dem Räumen der Straßen hat der Bauhof im Winter noch viele andere Aufgaben. Zum Beispiel wird das Gehölz an Straßen und Bachläufen zurückgeschnitten. Sitzbänke werden von Spielplätzen und Friedhöfen eingesammelt und repariert. „Die Bänke werden dann frisch gestrichen und schadhafte Latten werden ausgetauscht“, erklärt Stefan Mutter. Außerdem werden die Verkehrsschilder in der Gehrenbergstadt kontrolliert, geradegerückt und teilweise ersetzt. Ein weiteres Problem, das den Bauhofmitarbeitern kontinuierlich Arbeit bereitet, ist die Verschmutzung der Stadt. Stefan Mutter berichtet: „Wir müssen permanent Müll und Graffitis entfernen. Gerade jetzt nach den Feiertagen ist es besonders schlimm.“

Ist der Bauhof auch in milden Wintern stets auf einen Kälteeinbruch mit heftigem Schneefall vorbereitet? „Natürlich sind wir das. Wir wissen ja, dass sowas passiert“, sagt Stefan Mutter. Der Unimog und die Gehwegräumfahrzeuge sind sofort startbereit. Der Lastwagen, der auch für andere Arbeiten verwendet wird, ist nach 30 Minuten einsatzbereit. An ihn müssen erst noch der Schneepflug und das Räumschild angebracht werden.

Victor Martin ist dank seiner warmen Arbeitskleidung gut vor der Kälte geschützt. | Bild: Angelina Sortino

Benötigt der Bauhof im Winter mehr Personal als im Sommer? Ja, im Winter wird der Bauhof von zwei externen Anbietern unterstützt. Sie stellen zwei Mitarbeiter und zwei Fahrzeuge für den Winterdienst.

Ist für den Winterdienst in Markdorf allein der Bauhof zuständig? Dass die Straßen in Markdorf und Ittendorf frei sind, ist Aufgabe des Bauhofs. Die Straßen in Riedheim werden von den externen Anbietern freigeräumt.

Wünschen sich Bauhofmitarbeiter eigentlich einen milden Winter? „Ganz ehrlich, für mich würde mehr Schnee zwar auch mehr Arbeit bedeuten, aber Arbeit hat man eh immer“, sagt Bauhofmitarbeiter Jürgen Riegger lachend. Seine Söhne wünschen sich mehr Schnee, damit sie einen Schneemann bauen können. Riegger würde sich mit ihnen über Schnee freuen. Der Bauhofmitarbeiter sagt: „Dank der warmen Arbeitskleidung friert man auch nicht.“

Welche Verpflichtungen haben die Anwohner? Jeder Anwohner ist verpflichtet, vor seinem Haus die Gehwege zu räumen und zu streuen. Falls keine Gehwege vorhanden sind, muss eine Fläche in einer Breite von einem Meter geräumt werden. Die Gehwege müssen werktags bis 7 und an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Falls erneut Schnee oder Eisglätte auftritt, muss bis 21 Uhr erneut geräumt, beziehungsweise gestreut werden.

Was darf ich zum Streuen verwenden? „Die Anwohner dürfen Kies und Sand streuen. Das Streuen von Salz ist nicht gestattet“, weiß Stefan Mutter.