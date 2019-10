Es ist kalt, es nieselt und in den Mulden steht Regenwasser, das der Boden nicht mehr aufnehmen kann. Zwei Kolonnen von Erntehelfern arbeiten sich am Mittwoch warm gekleidet und in Regensachen durch eine Apfelplantage mit Golden Delicious des Hundweilerhofs, den Familie Braun-Widemann in Hundweiler zwischen Ittendorf und Immenstaad betreibt. Keine idealen Bedingungen in der letzten Phase der Apfelernte, die Ende kommender Woche zu Ende geht.

Video: Wex, Georg

„Die letzten Tage mit ihrem ständigen Wechsel von Nass und Trocken haben uns nicht in die Karten gespielt“, sagt Thomas Braun. Insgesamt gesehen sei die Erntezeit allerdings bis dahin weitgehend problemlos verlaufen. „Die Mengen und die Qualität sind gut und auch das Mostobst hat einen guten Preis“, berichtet Braun, der zusammen mit seiner Frau Heidrun Braun-Widemann die Landwirtschaft betreibt.

Warm eingepackt und mit Regenbekleidung sammeln die Erntehelfer bei Nieselregen und auf teils aufgeweichtem Boden in einer Kolonne Golden Delicious, vorne links Krzysztof Wiezoreck. | Bild: Wex, Georg

Geerntet werden aktuell auf dem Hundweilerhof Golden Delicious und Braeburn, in anderen Plantagen noch Fuji und die Clubsorte Cameo, berichtet Thomas Braun. Bei Braeburn sei es die zweite Pflücke. Diese Sorte hätte in den vergangenen Tagen mehr Sonne vertragen können – auch die nächsten Tage noch, damit die Farbe intensiver wird.

So werde ein Teil der Braeburn-Ernte keine erste Tafelobstqualität haben. Bekanntlich würden fast alle Verbraucher immer zu optisch makelloser Spitzenqualität greifen, auch wenn in den vergangenen Jahren versucht worden sei, ein Umdenken durch Aktionen mit nicht ganz idealen Äpfeln im Handel zu erreichen.

Thomas Braun vom Hundweilerhof sieht sich seine Braeburn-Äpfel an. Wegen der vergangenen, düsteren Regentage werden etliche nicht erste Tafelobstqualität werden, weil die Färbung nicht ideal ist. | Bild: Wex, Georg

Die gepflückten Golden Delicious auf dem Hundweilerhof sind für die Weiterverarbeitung zu Babynahrung für einen Nahrungsmittelkonzern vorgesehen. Sie haben Schorf. Als Tafelobst wären sie mit ihrer gepunkteten Schale nicht zu verkaufen. Das liege daran, dass sie nur bis Mitte Juni mit Fungiziden behandelt worden seien, erläutert Braun, damit keine Rückstände von Pflanzenschutzmitteln vorhanden sind. Der Schorf auf der Schale werde in der Weiterverarbeitung entfernt.

Die Golden Delicious zeigen Schorfpilzbefall. Seit Mitte Juni wurden sie nicht gespritzt. | Bild: Wex, Georg

An diesen Äpfeln könne man aber auch sehen, was mit dem Aussehen der Äpfel geschehe, wenn man auf die Behandlung verzichte, wie zum Teil im Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ gefordert. „Das quält uns seit Wochen. Bei uns ist das von Existenzängsten getrieben“, sagt der Landwirt. Für die Bodenseeregion mit ihren vielen Schutzzonen würde dies im Wein- und Apfelanbau für Höfesterben sorgen, ist Braun sicher.

Sogenannte ökologische Produktion hält er für keine wirkliche Alternative. Dort werde mehr gespritzt, als in der integrierten Produktion, beispielsweise mit Kupferpräparaten gegen Pilzbefall, so Braun. Das Schwermetall könne die Bodenorganismen schädigen, darunter die wichtigen Regenwürmer. Das stellte unter anderem das Umweltbundesamt fest. „Die Regenwürmer sieht man nach dem Einsatz von Kupfer aus dem Boden kommen“, sagt er.

Die Erntehelfer auf dem Hundweilerhof aus Polen sind ein eingepielte Team. Sie pflücken und vorsortieren hier Golden Delicious, von links Jakub Patgan und Krystyna Bochenek. | Bild: Wex, Georg

Bei der Ernte kann der Hundweilerhof auf ein eingespieltes Team von Helfern aus Polen zurückgreifen. „Sie kommen seit vielen Jahren“, sagt Braun. Tendenziell merke man aber inzwischen auf den Obsthöfen, dass es im östlichen Nachbarland wirtschaftlich aufwärts gehe. Es gebe Helfer, die heute nicht mehr kommen, weil sie inzwischen eine feste Anstellung in der heimischen Wirtschaft haben.

Aber auch neue Helfer aus Polen, die früher zuhause in der Landwirtschaft geholfen hätten, wo inzwischen Erntehelfer zu Niedriglöhnen aus Weißrussland und der Ukraine im Einsatz sind. Trotz der reibungslosen Erntearbeit ist Braun froh, wenn die Ernte vorbei ist. „Am 15. Juni haben wir angefangen, mit Himbeeren“, erzählt er.

Erntehelfer Kamil Kisicl sammelt und sortiert reife Braeburn-Äpfel. | Bild: Wex, Georg

Apfelerntemengen

Die Apfelerträge 2019 am Bodensee werden auf 249 800 Tonnen geschätzt. Der Bioobstanteil beträgt nach Auskunft von Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bavendorf, rund sieben Prozent. 2018 betrug die Ernte 290 500 Tonnen, die zweithöchste in den vergangen zehn Jahren. Nur 2011 war sie mit 302 900 Tonnen höher. Miserabel war die Ernte 2017 mit 86 000 Tonnen, die mit Abstand schlechteste Ernte der vergangenen zehn Jahre. Normal sind um die 240 000 Tonnen. (wex)