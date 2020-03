Jene im Leimbacher Quartier Haldenweg und Leimbacher Straße, die am Mittwochmorgen wie üblich zur Arbeit fahren wollten, haben ab etwa 7.30 Uhr eine gefühlte Ewigkeit lang keine Gelegenheit dazu bekommen.

Mehrere Anwohner von Autokran-Blockade betroffen

Ein Autokran ist bei der Großbaustelle des einstigen Trübenbacher-Areals aufgestellt worden, um Garagen zu platzieren. „Das ist die einzige Zufahrt für uns“, schimpft Anwohner Ewald Viellieber. „Ich wollte meine Frau zu einem Arzttermin fahren, aber wir kamen ja nicht raus. Und wir sind nicht die einzigen Anwohner, denen es so ergangen ist.“

Unternehmen hätte vorab informieren müssen

„Wir wurden vom Unternehmen nicht informiert“, sagt Viellieber. Dies aber habe das Landratsamt dem Unternehmen zur Auflage gemacht, was Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, bestätigt: „Am 28. Februar haben wir der Firma eine verkehrsrechtliche Anordnung zum Aufstellen eines Autokrans für das Versetzen von neun Garagen in Markdorf, Bereich Leimbacher Straße 15, erteilt.“ Es sei zudem festgelegt worden, „dass die betroffenen Anlieger über die Beeinträchtigung rechtzeitig zu informieren sind“, beispielsweise durch Infoblätter in Hausbriefkästen.

Stadtverwaltung Markdorf reagiert prompt

Was tun? Anruf bei der Stadtverwaltung Markdorf. „Da hat man prompt reagiert“, lobt Viellieber. Ein Sachbearbeiter des Baurechtsamtes ist vorbeigekommen und hat Mitarbeiter des städtischen Bauhofs informiert.

Bauhofmitarbeiter richten Notweg ein

Die sind zwischen 9.30 und 10 Uhr ausgerückt, haben ein Umleitungsschild aufgestellt, zwei Begrenzungspfosten des Geh- und Radweges am Ende der Leimbacher Straße entfernt und das Hinweisschild „Geh- und Radweg“ mit orangefarbenem Signalband kreuzförmig abgeklebt.

Mitarbeiter des Markdorfer Bauhofs haben Begrenzungspfosten des Rad-/Fußweges am Ende der Leimbacher Straße entfernt und dieses Schild abgeklebt, damit Anwohner den Weg als Notlösung befahren können. | Bild: Ganter, Toni

Damit die Anwohner als Notlösung von der B 33 aus über den Weg zu ihren Häusern fahren können – oder umgekehrt. „Das war kein großer Aufwand, die eigentliche Aktion hat ein paar Minuten gedauert“, erklärt Bauhofleiter Stefan Mutter auf Anfrage.

Anwohner nimmt‘s im Nachhinein mit Humor

Im Nachhinein kann sich Ewald Viellieber wieder ein Lächeln abringen: „Eigentlich wäre das alles kein Problem gewesen, wären wir rechtzeitig oder wenigstens noch am Dienstagabend informiert worden. Dann hätten wir alle die Autos woanders parken können. Geärgert hat‘s mich und andere schon.“

Landratsamt mahnt Firma zu Benachrichtigung der Anlieger an

Auf eine Umleitung wurde laut Robert Schwarz verzichtet, „weil aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials davon ausgegangen wurde, dass eine Zufahrt von der anderen Seite möglich ist“. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Geh- und Radweg handelt. „Die Stadt Markdorf hat das vorhandene Geh- und Radwegschild abgeklebt, sodass die Anfahrt der Anwohner möglich ist.“ Die Baumaßnahme sei um 17 Uhr beendet worden.

Laut Schwarz hat das Landratsamt der Firma „telefonisch nochmals mitgeteilt, dass die Auflagen der verkehrsrechtlichen Anordnung und die Anliegerbenachrichtigung zu beachten sind“.